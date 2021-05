Manchester City-PSG, Stones : "Essayer de défendre et garder le résultat, ce n'est pas nous"

Le défenseur central de Manchester City vise la victoire et la qualification pour la finale de la Ligue des champions ce mardi soir.

Manchester City est à 90 minutes de la première finale en Ligue des champions de son histoire. Les Cityzens ont fait une très belle opération en l'emportant au Parc des Princes (2-1) mercredi dernier et n'ont besoin que d'un match nul, voir même d'une défaite 1-0 pour se qualifier. Cependant, Manchester City fera tout pour décrocher un nouveau succès. En conférence de presse d'avant-match, John Stones a insisté sur le fait que Manchester City ne doit pas se contenter d'un match nul à domicile et d'essayer de conserver son avantage, mais doit rester fidèle à sa philosophie de jeu et tout faire pour l'emporter.

"Il faut reprendre là où on s'est arrêté la semaine passé. On a fait un bon résultat. On a confiance en nous. La deuxième période nous a donné beaucoup de confiance. On a montré notre caractère, de la résilience, de la résistance. Ce sont des grands moments, surtout en Ligue des champions. On peut s'en servir mardi. Cela a été une grande victoire. C'est difficile de dire exactement ce qu'il s'est passé car c'est à l'intérieur du groupe", a expliqué John Stones.

"Je ne pense pas à perdre. Le but c'est de gagner, c'est le cas depuis cinq ans. En jouant notre foot et en restant fidèles à nous-mêmes. Si cela ne se passe pas bien, on pourra dire que l'on a tout donné. Mais j'ai confiance dans cette équipe et ce groupe. On peut passer mardi et aller en finale pour faire un nouveau pas dans l'histoire du club. La forme du PSG à l'extérieur ? Je n'y pense pas beaucoup. C'est l'une des meilleurs équipes au monde et ce n'est pas pour rien qu'ils sont en demi-finale. Cela ne change pas les choses de jouer à l'extérieur ou à domicile pour eux. Mais mardi, cela dépendra de nous. On doit faire ce qu'il faut pour gagner le match et aller en finale. Il faut penser à ce que nous faisons, ce que nous devons améliorer par rapport au match aller et être 100% concentré sur nous", a ajouté l'Anglais.

"Se trouver en face de joueurs exceptionnels c'est passionnant"

John Stones et Manchester City ont appris des échecs européens du passé : "La désillusion d'être éliminé dans des circonstances difficiles par le passé nous a servi pour avoir ce désir de nous qualifier et à la fin de gagner la Ligue des champions. Mardi on a une chance de passer un tour pour arriver en finale. On utilise les mauvaises expériences passées pour faire mieux. On doit garder la même approche et essayer de passer. Essayer de défendre et garder le résultat ce n'est pas nous. On va essayer de gagner le match. On est excité et très concentré sur la tâche qui nous attend mardi".

Le défenseur central des Cityzens a hâte de se mesurer de nouveau au duo d'attaque du Paris Saint-Germain : "Affronter Neymar et Kylian Mbappé ? Se trouver en face de joueurs exceptionnels c'est passionnant pour nous les défenseurs. On doit montrer de quoi on est capable. On a bien réussi à les tenir en deuxième période la semaine passée. Il faudra les tenir sous contrôle, non seulement eux mais aussi toute l'équipe".

Enfin, John Stones a évoqué son rapport à la C1 et vit un rêve éveillé : "Je n'aurais jamais imaginé jouer une demi-finale de Ligue des champions. Petit je demandais à regarder les matchs. J'adorais l'ambiance, j'ai de très bons souvenirs pas forcément des matchs mais de l'ambiance. C'était l'occasion de rester debut tard le soir. Et regarder le capitaine soulever le trophée. Mardi cela peut être un moment extraordinaire mais cela dépend de nous pendant 90 minutes."