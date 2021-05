City-PSG, Alessandro Florenzi : "Encore notre mot à dire sur la qualification"

Le latéral droit du PSG a confiance en les qualités de son équipe pour inverser la vapeur face à Manchester City, mardi soir, et accéder à la finale.

Finaliste de la dernière édition, le Paris Saint-Germain a l'occasion de faire coup double, mardi soir. Pour cela, les hommes de Mauricio Pochettino, défaits en demi-finale aller (1-2), devront inverser la tendance et aller chercher leur qualification sur la pelouse de Manchester City. Loin d'être inabordable selon Alessandro Florenzi.

"Si nous jouons comme en première mi-temps, nous pouvons les battre. Bien sûr, nous devrons le faire pendant 90 minutes. Et ce ne sera pas facile. Mais nous sommes, à mon avis, une équipe capable de faire ce genre de résultats. Nous allons là-bas et nous n'aurons rien à perdre, donc nous allons jouer le match à fond", a estimé le défenseur italien lors d'un entretien accordé au site officiel du PSG. Le joueur prêté par la Roma veut montrer un visage différent de celui affiché à l'aller, surtout en seconde période.

"Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté"

"C'était un peu un match à deux visages comme vous l'avez dit. Une première mi-temps très très bonne, et en deuxième mi-temps nous avons perdu un peu le rythme. Leur but, un peu chanceux, nous a coupé les jambes et nous n'avons pas pu jouer comme nous le voulions. Ils ont marqué un deuxième but, encore plus chanceux que le premier, mais rien n'est encore perdu. Nous avons encore notre mot à dire sur la qualification", a-t-il analysé. La clé pour y parvenir ? Ne pas trop se mettre de pression.

"Ce genre de matches, à mon avis, moins on les prépare mentalement, mieux c'est. Si vous commencez à y penser à partir de 3, 4 jours avant, à mon avis vous arrivez épuisé. Il y a des matches qui se préparent tout seuls, comme on dit, et celui-ci en fait partie. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d'envie de bien faire... Pour essayer d'entrer dans l'histoire", a confié l'international transalpin, qui s'attend à un match tactique face à l'actuel leader de la Premier League.

"Je pense qu'avec notre qualité nous pouvons le faire. Ils ont leur propre stratégie qui sera de garder le ballon, donc nous devrons certainement faire un bon pressing tous ensemble et essayer d'avancer avec notre propre stratégie. Mais je suis vraiment confiant pour ce match. Nous pouvons vraiment faire quelque chose de bien".