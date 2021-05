Neymar promet la guerre à Manchester City

Neymar est très motivé au moment de défier Manchester City comme il l'a confié à PSG TV.

Dans un entretien à PSG TV, Neymar a évoqué la victoire contre Lens en Ligue 1 et surtout, le prochain choc contre Manchester City en C1.

« Nous savions que ce serait un match disputé et difficile, mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, à savoir la victoire. Bien sûr, le match a été compliqué pour nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Une grande partie de l'équipe était un peu fatiguée, mentalement et physiquement, et nous devions récupérer le plus tôt possible pour jouer ce match. Nous avons encore quelques détails à améliorer bien sûr, mais nous avons fait le plus important, nous avons cette victoire pour nous maintenir en vie dans la lutte pour le titre. », confie Neymar, qui a fait un grand match face aux Lensois.

« C'est un style de jeu que j'aime jouer, qui consiste à toucher le ballon plus souvent, à me montrer créatif pour aider l’équipe avec ou sans ballon, à dribbler et faire beaucoup de mouvement. C’est clair que c’est une manière différente de jouer, et qu’il faut à la fois que j’élimine mes adversaires, mais aussi que les arbitres le comprennent. L’essentiel après ce match, c’est que nous sommes contents de notre victoire et de notre engagement. »

L'ancienne star du Barça revient également sur son but. « Julian (Draxler) a fait un pressing haut et a réussi à récupérer le ballon pour me servir devant les buts. J’étais calme, tranquille, et j’ai vu le mouvement du gardien, ça m’a permis de trouver la faille pour marquer. »

Neymar évoque aussi sa grande motivation avant les demi-finales retour de C1, face à l'ogre Manchester City.

« La première chose à faire maintenant, c’est de se reposer, puis de nous reconcentrer à fond sur la Ligue des champions. Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain. »