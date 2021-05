Manchester City-PSG, Pep Guardiola : "On ne veut pas rater l'occasion d'aller en finale"

L'entraîneur de Manchester City s'attend à une bataille féroce face au PSG et espère saisir cette opportunité pour jouer une nouvelle finale de C1.

Pep Guardiola touche son objectif suprême à Manchester City du bout des doigts. Arrivé en 2016 chez les Cityzens, l'Espagnol a tout gagné à la tête de Manchester City, tout sauf la Ligue des champions. Le Catalan n'avait même pas réussi, jusqu'ici à hisser Manchester City dans le dernier carré de la compétition. Mais cette fois-ci, il est à un match de la finale et est en ballottage favorable avant le match retour à l'Etihad Stadium. Déjà vainqueur de la compétition avec le Barça, Pep Guardiola a avoué en conférence de presse d'avant-match que cette rencontre sera particulière.

"C'est un privilège de vivre ce moment. Un privilège car c'est la première fois pour beaucoup. il faut gagner mardi et puis on verra bien. Chaque demi-finale est différente. Chaque année, chaque situation est différente. On est dans un bon moment mais il faut penser à ce qu'il faut faire pour gagner le match de mardi . Voilà notre approche. C'est un autre match. On a un tout petit avantage et il faut jouer pour gagner cette rencontre", a analysé l'Espagnol.

"Je ne sais pas si c'est le match le plus important depuis que je suis à Manchester City. C'est notre première fois en demi-finale et on connait l'objectif. Il faut rester calme et tranquille. C'est important pour tout le monde, le staff, les joueurs et le personnel. Je vais dire aux joueurs de bien dormir. On sait qui nous sommes et il faut rester concentré sur nous. On sait ce que l'on doit faire. Peu de choses m'inquiètent. J'essaye de rester calme. Les joueurs se sont bien entraînés, tout le monde veut jouer. Je regarde nos adversaires. Il faut contrôler nos émotions. Une demi-finale retour c'est toujours plus difficile qu'une finale", a ajouté Pep Guardiola.

"Jouer le PSG, c'est comme jouer contre le Real Madrid, Chelsea, le Barça ou les autres grands clubs d'Europe"

L'entraîneur de Manchester City ne croit pas à l'absence de Kylian Mbappé, incertain pour la rencontre : "Je m'attends à ce qu'il joue. Il va jouer, j'en suis convaincu. Je suis content qu'il joue. Pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer. Le match aller raté de Neymar et Mbappé ? À mon avis ils ont bien joué, en première période ils étaient exceptionnels. Vous voulez les juger car ils ont perdu ? Ils vont bien jouer mardi et selon moi ils ont bien joué à l'aller. On va essayer de les faire déjouer"

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola considère le PSG parmi les meilleurs clubs européens : "Jouer le PSG, c'est comme jouer contre le Real Madrid, Chelsea, le Barça ou les autres grands clubs d'Europe. On va essayer de minimiser le danger. Je ne veux pas trop en parler car je sais qu'ils peuvent changer leur tactique car leur entraîneur est très intelligent. On ne peut que se concentrer sur nous-mêmes. Il faut attaquer bien et être patient, marquer des buts et essayer de gagner le match. Personne ne peut éviter le chaos. Le match avec Mauricio contre Tottenham appartient au passé. On s'en souvient mais là on va essayer d'arriver en finale".

L'Espagnol veut terminer le travail et ne pense plus aux échecs passés en C1 : "On n'a pas trop pensé au fait d'avoir renversé le match aller. Je préfère ne pas être mené que d'avoir à remonter un score. Il suffit de faire mardi ce que l'on a fait jusque-là. Le PSG c'est une équipe extraordinaire, des joueurs très créatifs. On sait que c'est une très bonne équipe mais nous sommes aussi conscients de nos points forts. Mardi on va essayer de gagner et de marquer plus de buts que nos adversaires, c'est simple de savoir ce que l'on a à faire".

"Les échecs répétés en C1 aident-ils ? Je ne sais pas trop si l'expérience vaut quelque chose. Je ne sais pas. J'aimerais dire que oui mais on ne sait pas comment on va réagir. Il y a des moments imprévisibles. Parfois il y a des bonnes et parfois des mauvaises surprises. Nous voilà en demi-finale, cela nous donne du plaisir. Je n'y pense pas trop mais on pourrait mal jouer mardi et ne pas aller en finale. En même temps, je pense aussi que l'on va bien jouer et aller en finale. On ne veut pas rater l'occasion. J'ai le sentiment que mardi on va bien faire", a conclu Pep Guardiola.