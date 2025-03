Manchester City - Plymouth : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Manchester City vs Plymouth

Man City accueille Plymouth en 8es de Cup. Les Citizens visent les quarts, mais les visiteurs rêvent d’un nouvel exploit après avoir sorti Liverpool.

Manchester City poursuit sa quête de huitième FA Cup en recevant Plymouth Argyle ce samedi à l’Etihad Stadium. Favoris de la compétition, les Citizens ont une occasion en or de se hisser en quarts face à un adversaire issu du Championship. Mais attention, les visiteurs ont déjà fait tomber Liverpool et rêvent d’un nouvel exploit.

Manchester City pour sauver sa saison

Après des défaites frustrantes contre le Real Madrid et Liverpool, City a retrouvé le chemin de la victoire mercredi en battant Tottenham 1-0, grâce à Erling Haaland, auteur de son 20e but en Premier League cette saison. Cette victoire permet aux hommes de Pep Guardiola de rester dans le top 4, un objectif désormais prioritaire alors que leurs espoirs de titre en championnat semblent s’éloigner.

Mais remporter un trophée cette saison reste une ambition forte, et la FA Cup est l’occasion idéale. Avec Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham déjà éliminés, City a une autoroute vers Wembley. Les Skyblues ont d’ailleurs atteint au moins les demi-finales lors de sept des huit dernières éditions, même s’ils ne l’ont soulevée que deux fois sous Guardiola (2019 et 2023).

Le parcours de City a été sans encombre jusqu’ici, avec une démonstration contre Salford City (8-0) avant un succès plus disputé contre Leyton Orient (2-1) au tour précédent. Face à Plymouth, un club qu’ils n’ont plus affronté depuis 1989, City ne voudra pas faillir.

Plymouth, le petit poucet qui n’a peur de rien

L’histoire de Plymouth dans cette FA Cup est déjà exceptionnelle. À peine nommé entraîneur, Miron Muslic a vu ses joueurs s’offrir Brentford (1-0) en janvier. Mais l’exploit retentissant est venu contre Liverpool, battu 1-0 au quatrième tour grâce à un penalty de Ryan Hardie.

En championnat, les Pilgrims luttent pour leur maintien en Championship, restant sur cinq points pris en quatre matchs. Malgré une lourde défaite contre Blackburn (0-2), ils ont su réagir avec deux nuls contre Luton et Cardiff.

Mais avant de replonger dans leur bataille pour le maintien, ils rêvent d’un nouvel exploit contre City. Vaincre les champions d’Angleterre relèverait du miracle, mais cette FA Cup a déjà prouvé qu’elle pouvait offrir de grandes surprises.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Manchester City - Plymouth ?

La rencontre entre Manchester City et Plymouth sera à suivre ce samedi 1er mars 2025 à partir de 18h45 sur BeIN Sports Max 6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

FA Cup - FA Cup Etihad Stadium

Le match se jouera au stade Etihad le samedi, avec un coup d'envoi à 18h45, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Manchester City

Manchester City sera privé de joueurs clés car Rodri, Manuel Akanji, et John Stones restent indisponibles.

Bien que Oscar Bobb soit sur le point de retrouver sa pleine forme, sa récupération ne sera pas complète à temps pour le match de ce week-end.

Infos de l'équipe de Plymouth

Du côté de Plymouth, Muhamed Tijani devrait être absent pendant quelques semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Ryan Hardie, Brendan Galloway, et Joe Edwards sont toujours à l'infirmerie.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations