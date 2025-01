FA Cup 2024-2025 : Diffusion, chaînes TV et streaming - Comment regarder les matches en France ?

Manchester City vs Salford City

Liverpool vs Accrington

Vous cherchez où regarder la FA Cup en France cette saison ? Découvrez toutes les solutions possibles pour ne rien manquer des matchs !

La FA Cup, la prestigieuse compétition de football anglaise, fait son retour avec les 32es de finale. Les grands clubs comme Manchester City, Liverpool, Arsenal et Manchester United entrent en lice, mais une question demeure : comment regarder ces matchs depuis la France ?

Pour la première fois depuis 12 ans, aucun diffuseur français ne retransmet la FA Cup cette saison. BeIN Sports, qui avait les droits les années précédentes, a décidé de ne pas renouveler son contrat. Cela laisse les fans français sans solution officielle pour suivre leurs équipes préférées. Heureusement, des alternatives existent pour les passionnés de football.

Les chaînes étrangères diffusant la FA Cup

Bien que les droits de retransmission soient absents en France, plusieurs chaînes étrangères proposent les matchs en direct. Voici où vous pouvez regarder la FA Cup :

L'article continue ci-dessous

• BBC One HD (Royaume-Uni) : Diffuse gratuitement les matchs de la FA Cup. Accessible en streaming via BBC iPlayer (disponible uniquement au Royaume-Uni).

• ITV1 et ITVx (Royaume-Uni) : Une autre chaîne publique britannique qui couvre largement la compétition.

• Diema Sport 2 (Bulgarie) : Une option fiable pour suivre les matchs en Europe de l’Est.

• Play Sports 1 (Belgique) : Idéal pour les spectateurs proches de la frontière belge.

• DAZN (Belgique) : Une plateforme de streaming populaire qui diffuse aussi les rencontres.

Ces solutions exigent cependant un accès géographique. Si vous tentez de regarder depuis la France, vous serez probablement confronté à des restrictions liées aux droits de diffusion.

Getty Images Sport

Utilisez un VPN pour accéder aux chaînes étrangères

Pour contourner ces blocages géographiques, l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) est la meilleure solution. Un VPN permet de simuler une connexion depuis un autre pays, rendant accessibles les contenus normalement réservés à ce territoire.

Le VPN recommandé pour sa vitesse, sa fiabilité et sa sécurité est NordVPN. Voici comment procéder :

1. Installez NordVPN sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur du pays où la chaîne est accessible (par exemple, le Royaume-Uni pour BBC iPlayer).

3. Rendez-vous sur le site ou l’application de la chaîne pour profiter du match en direct.

Une situation inédite pour les fans français

L’absence de diffuseur officiel en France est une première, mais elle ne condamne pas les amateurs de la FA Cup à manquer les matchs. Grâce aux chaînes étrangères et à l’usage d’un VPN, il est toujours possible de suivre la compétition en direct et de profiter des chocs entre les meilleures équipes anglaises.

Bien que la situation puisse évoluer dans les semaines à venir, ces alternatives permettent de patienter tout en vivant pleinement la magie de la FA Cup.