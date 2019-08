Manchester City - Pep Guardiola veut remporter la Ligue des Champions

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a évoqué le prochain match face à Brighton, avant d'évoquer son désir de triompher en LDC.

Au lendemain du tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des Champions, Pep Guardiola, l'entraîneur de , était présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Et pour cause, les Champions d' recevront samedi après-midi (16h00), avec la ferme intention de l'emporter devant leurs supporters, eux qui comptent déjà deux points de retard sur les Reds de Liverpool.

Un tirage au sort facile en LDC ? Oui, mais méfiance...

Conscient de la nécessité de l'emporter, Pep Guardiola s'attend à un match face à une formation transfigurée. "Nouveau entraîneur, il y a donc des changements. Par exemple, ils jouent cinq à l'arrière alors que la saison dernière, ils en ont joué quatre à l'arrière. Ils sont plus agressifs en termes de pression élevée. Ils ont très bien commencé. Le dernier match contre , ils ont joué avec 10 hommes. 50-55 minutes à 10 contre 11, ce n'est pas facile. Nous allons préparer le match et essayer de le gagner", a ainsi déclaré l'Espagnol, très alerte sur son prochain adversaire.

Puis, l'ancien technicien du et du s'est exprimé au sujet de la Ligue des Champions, au lendemain d'un tirage au sort très favorable pour son équipe, Manchester City ayant hérité d'une poule composée du , du Dinamo Zagreb et de l' Bergame. Trois équipes avec beaucoup d'interrogations aux yeux de Pep Guardiola, comme en témoignent ses déclarations.

"Honnêtement, je n’ai pas regardé le moindre match du Shakhtar cette saison. Avec Paulo Fonseca, je le connaissais assez bien parce que nous l’avions joué la saison dernière et depuis deux saisons. Mais maintenant, avec le nouveau manager, je ne l’ai pas regardé. Je n’ai regardé aucun match du Dinamo Zagreb ou même de l'Atalanta (...) Je n’ai regardé aucun match et je ne peux donc pas vous donner d’avis. Mais la saison dernière, les gens ont dit que c'était facile, et nous avons eu de la chance, mais après le premier match, nous avons perdu 1-2 à la maison", a confié l'entraîneur des Sky Blues, méfiant.

Laporte ? "Le meilleur défenseur central gauche en Europe"

Méfiant, car il sait l'importance pour lui et ses dirigeants que revêt la Ligue des Champions, une compétition qu'ils entendent gagner. "C’est important, je sais que c’est important, mais si cela ne se produit pas, ce le sera aussi. Je serai le même gars, je me lève le matin, je travaille beaucoup, je me couche le plus tôt possible, je mange bien et je prends soin de moi le plus possible, j'aime les gens que j'aime. Cela ne va pas changer ma vie. Je vais faire de mon mieux (...) Nous devons maintenir ce niveau. Si nous sommes assez bons, nous allons nous battre jusqu'à la fin et sinon, nous allons essayer la saison prochaine", a ainsi ajouté le Catalan, qui a déjà remporté ce trophée du côté du FC Barcelone.

Enfin, Pep Guardiola a pris la parole au sujet de la première convocation en Equipe de de son défenseur Aymeric Laporte, surprise de la dernière liste de Didier Deschamps. Une juste récompense, selon lui. "Pour moi, il est le meilleur défenseur central gauche en Europe. Je suis incroyablement reconnaissant envers Deschamps. J'espère qu'il pourra bien jouer et y rester longtemps. Nous sommes tous si heureux pour lui parce qu'il attendait cet appel depuis longtemps". Comme quoi, le travail fini toujours pas porter ses fruits.