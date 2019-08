Manchester City-Tottenham 2-2, les Spurs freinent les Citizens

Manchester City défiait Tottenham pour le compte de la 2e journée de Premier League pour un match spectaculaire (2-2).

Ce rendez-vous de la 2e journée de la promettait énormément et a tenu toutes ses promesses avec, notamment un démarrage canon. Dès la 20e minute, Sterling, esseulé, marque d'une tête plongeante sur un beau service de Kevin De Bruyne après une belle action collective. Le train du match est lancé et ne déraillera plus, même si les Spurs étaient plus spectateurs qu'acteurs dans le second acte.

Kevin de Bruyne, Serial passeur

Prochain arrêt ? Un nouveau but. Cette fois, il est signé Lamela d'un joli tir du gauche sur un non moins joli service en profondeur de Ndombele. égalise donc sur son premier tir du match. Mais City réagit à dix minutes de la pause, quand le centre rasant de De Bruyne, encore lui, permet à Agüero de redonner l'avantage aux Mancuniens.

Tottenham, dominé, s'en sort assez bien au repos avec son unique tir qui a fait mouche. Les Spurs profiteront même du début du second acte pour égaliser peu avant l'heure de jeu sur son premier corner du match avec la tête croisée de l'ancien parisien Lucas Moura.

Tottenham est ensuite recroquevillé dans sa surface de réparation et , mais les minutes passent et les hommes de Guardiola ne trouvent pas l'ouverture mais continuent d'insister. À dix minutes du terme, Gabriel Jesus voit son coup de crâne échouer à côté du montant gauche.

Malgré un match à sens unique, City ne parvient pas à faire fructifier sa domination et concède le nul face à des Spurs tenaces, mais décevants devant. Gabriel Jesus avait bien cru donner la victoire aux siens dans le temps additionnel, mais son but sera finalement annulé.