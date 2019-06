Guardiola reconnaît que Manchester City doit gagner la Ligue des champions pour être considéré parmi les plus grands clubs européens

L'entraîneur espagnol est conscient que les Citizens doivent remporter la C1 pour avoir plus de considération à l'échelle européenne.

Champion d' au terme d'une saison folle, a réussi à conserver son titre, et ce malgré la menace de , ce qui n'était plus arrivé en Angleterre depuis l'ère Sir Alex Ferguson et n'était jamais arrivé dans la décennie 2010. Néanmoins, les hommes de Pep Guardiola ont une nouvelle fois échoué dans la quête à la victoire en . Les Citizens ont été éliminé par en quarts de finale de la compétition.

Manchester City peut avoir des regrets puisqu'ils sont passés proche de la qualification et ont été refroidi par la VAR ayant annulé le but de Raheem Sterling dans les derniers instants de la partie. Ce n'est que partie remise pour les Citizens qui vont retenter leur chance dès la saison prochaine. Plus les années passent et plus Manchester City est attendu désespérément sur le devant de la scène européenne afin de prouver sa valeur.

"Personne ne pensait que City remporterait la il y a 10 ans"

Dans une interview accordée à la chaîne du club, Pep Guardiola a reconnu que sans la victoire finale en C1, Manchester City ne sera jamais considéré comme un grand d'Europe : "Le football vous offre toujours une autre opportunité. Les gens disent que jusqu’à ce que nous remportions la Ligue des champions, nous ne pouvons pas être considérés comme l’un des meilleurs clubs européens. C’est bon, nous acceptons le défi. Il y a une décennie, personne n'aurait pu penser que ce club pourrait remporter la Premier League".

"Maintenant, les gens commencent à parler de la Ligue des champions. C’est un premier pas, c’est bien. Si cela se produit la saison prochaine, ce sera la saison prochaine. Avec moi ou sans moi, avec ce groupe ou avec un autre groupe. Peut-être qu'un jour cela arrivera. Si cela ne se produit pas, ce n'est pas de chance. Mais nous allons essayer de le faire", a ajouté l'entraîneur espagnol qui sera selon toute vraisemblance encore sur le banc des Citizens la saison prochaine.

Pep Guardiola est conscient que City a manqué un peu de chance en C1 : "J'ai gagné beaucoup de trophées d'un pouce. Et nous avons perdu celui-ci contre Tottenham d'un pouce. En ce moment, nous sommes le groupe le plus heureux du monde. En même temps, nous sommes conscients que nous aurions pu perdre la Premier League. J'ai remporté une demi-finale de la Ligue des champions avec un tir au but au match retour. Et j’en ai perdu une avec 30 tirs cadrés contre la même équipe, . Vous devez travailler pour contrôler le match autant que possible".