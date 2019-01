Manchester City, Pep Guardiola : "Nicolas Otamendi est mécontent de son temps de jeu"

L'entraîneur de Manchester City a admis que l'international argentin est mécontent en raison de son manque de temps de jeu cette saison.

Titulaire indiscutable à Manchester City la saison dernière, Nicolas Otamendi, auteur d'une Coupe du monde 2018 décevante, a été relégué à la quatrième position dans la hiérarchie des défenseurs centraux chez les Citizens. L'international argentin a vu Aymeric Laporte et John Stones s'imposer en charnière centrale, en attendant le retour du taulier, Vincent Kompany, trop souvent blessé mais qui conserve la confiance de Pep Guardiola.

Alors forcément, Nicolas Otamendi commence à être frustré par son manque de temps de jeu à Manchester City. D'autant plus que les choses ne vont pas forcément s'améliorer pour lui dans les semaines à venir. En conférence de presse avant la demi-finale retour de la Carabao Cup contre Burton, Pep Guardiola a admis que Nicolas Otamendi est actuellement mécontent de son temps de jeu mais a loué son professionnalisme.

Guardiola ne peut rien pour Otamendi

"Il n'est pas content. Je n'ai pas de réponse. Quand il joue, il est heureux, quand il ne joue pas, il n'est pas heureux. Mais ce n'est pas juste Otamendi, c'est tout le monde. Tous. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais être honnête avec moi-même et avec eux. Bien sûr, quand il ne joue pas, il n’est pas content", a analysé l'entraîneur de Manchester City qui pourrait profiter de la Carabao Cup pour relancer l'international argentin.

"En fin de compte avec Nicolas Otamendi, je sais que nous pouvons compter sur lui à tout moment, peu importe la situation, car c’est un professionnel incroyable et il est toujours prêt. Je suis ravi de lui. Mais je peux le comprendre qu'il veuille jouer plus. Je ne peux rien dire d'autre", a conclu Pep Guardiola. Un autre joueur est dans une situation similaire à celle de Nicolas Otamendi et il s'agit d'Eliaquim Mangala, revenu de blessure récemment.

L'international français n'a plus joué la moindre rencontre depuis le 10 février 2018 alors qu'il était en prêt à Everton. Pas encore totalement prêt pour jouer, Eliaquim Mangala, en fin de contrat en juin 2019, ne sera pas de la partie contre Burton comme la confirmé Pep Guardiola devant les médias : "Mangala ne va pas jouer. Il s’est entraîné avec nous ces derniers jours.Je ne sais pas où en est la situation avec son transfert. S’il ne part pas, il restera avec nous".