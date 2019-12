Manchester City - Mendy s'excuse pour sa "grosse erreur" contre Wolverhamtpon

s'est incliné ce vendredi à Wolverhampton (3-2) et Benjamin Mendy s'est excusé auprès des supporters pour sa "grosse erreur" après la rencontre. Une défaite qui semble enterrer les espoirs de titre des Skyblues, comme l'a reconnu Pep Guardiola.

Adama Traoré, déjà auteur du premier but des siens, a permis à Raul Jimenez d'égaliser après avoir récupéré le ballon dans les pieds du champion du monde français.

It's easy to talk when everything is going well, but it's hard to do when sh*t hits the fan... Big mistake tonight and I owe you my best for your continued support. Time to keep our heads up & keep working to come back at our best level. #comeoncity pic.twitter.com/AeyaNO2ZDV