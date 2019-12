Manchester City - Guardiola : "Pas réaliste de penser à la course au titre"

Battus ce vendredi à Wolverhampton (3-2), les Citizens comptent 14 points de retard sur Liverpool, qui a un match en moins.

avait l'occasion de se rapprocher quelque peu de ce vendredi soir en cas de succès à Molineux contre Wolverhamtpon. Mais réduits à dix en début de rencontre avec l'expulsion d'Ederson, les Skyblues se sont finalement inclinés en seconde période (3-2) et restent à 14 points des Reds, qui comptent un match en retard après leur participation au Mondial des clubs.

Après la rencontre, Pep Guardiola a admis qu'il ne pensait déjà plus à la course au titre à mi-saison. "Nous devons penser à la prochaine rencontre et au fait de gagner nos matches. C'est irréaliste de penser [à rattraper Liverpool]. Dans 48 heures, nous avons un autre match", a déclaré l'entraîneur catalan au micro de BBC Sport.

"L'écart de points ? Il est grand depuis un moment. Ce n'est pas réaliste de penser à la course pour le titre. Je suis interrogé à ce sujet depuis longtemps et c'est toujours la même réponse."

Les coéquipiers de Sergio Aguero retrouveront Sheffield dès dimanche (19h) pour le compte de la 20e journée de championnat.