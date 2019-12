Wolverhampton-Manchester City 3-2, les Wolves dévorent City après un match fou

Manchester City se rendait sur le terrain des Wolves pour le compte de la 19e journée de Premier League et s'est incliné après avoir mené 2-0.

Ce fut un match plein de rebondissements. Dès la 12e minute Diogo Jota file seul au but et se fait faucher par Ederson, sorti à sa rencontre. Expulsion, les Citizens joueront à dix.

À la 20e minute, Riyad Mahrez s'effondre au contact de Dendoncker. Pénalty selon le VAR et Sterling s'avance et bute sur Rui Patricio. Mais après une nouvelle intervention du VAR, le penalty est à retirer car Patricio n'avait pas le pied sur sa ligne de but au moment de la frappe. Sterling a une deuxième chance et la saisit. 1-0 pour City.

Bousculé, City s'en sort bien à la pause, et fera même mieux que ça. En effet, Raheem Sterling doublera la mise peu après le retour des vestiaires. Mis sur orbite par Kevin De Bruyne, l'international anglais réussit un joli ballon piqué au dessus de Rui Patricio pour le 2-0. Traoré réduira néanmoins le score 5 minutes plus tard d'une belle frappe du droit qui ne laissera aucune chance à Claudio Bravo.

Les locaux assiégeront ensuite le but des visiteurs en s'offrant quelques opportunités, notamment sur coup de pied arrêté. finira par céder sur un but de Jimenez à dix mnutes du terme. Ce dernier profite d'une différence de nouveau faite par Traoré pour marquer dans le but vide.

Ce match complètement fou n'est pas fini pour autant. Un but de Doherty sur une frappe rasante suite à une inspiration de Jiménez en toute fin de rencontre achèvera de renverser les Citizens. 3-2, le score final. City ne profite pas du faux pas de Leicester face à .