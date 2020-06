Manchester City, Mendy : "C'est mon heure !"

Le défenseur français est motivé à l'idée de rendre au club la confiance placée en lui tout ce temps malgré les blessures.

Benjamin Mendy dit qu'il est déterminé à montrer à la "meilleure" version de lui-même après avoir surmonté les problèmes de blessures qui ont empêché son aventure à l'Etihad Stadium d'être aussi belle que prévue. Benjamin Mendy a été acheté contre un chèque de plus de 50 millions d'euros à l'AS après avoir joué un rôle clé dans la magnifique saison du club de la Principauté en 2016-2017 ponctuée par un titre de champion de .

L'international français s'est imposé directement dans le onze de départ de Pep Guardiola au poste d'arrière gauche, mais n'a pas été en mesure de créer un véritable élan avant de rompre son ligament croisé antérieur. Ce problème l'a vu manquer la majeure partie de la saison 2018-19, et sa deuxième année à l'Etihad Stadium a également été considérablement perturbée par les blessures car il a été contraint de subir une opération au genou. Mendy a finalement été déclarée en pleine forme en septembre dernier et a depuis participé à 24 matchs avec Manchester City cette saison.

Le joueur de 25 ans a été titularisé lors du premier match du club après le hiatus imposé par le coronavirus contre le 17 juin, impressionnant lors d'une victoire 3-0, et il semble désormais prêt à jouer un rôle clé dans le dispositif de Guardiola au cours des prochaines semaines. Mendy se consacre pleinement à récompenser City pour l'avoir respecté pendant une période extrêmement frustrante, comme il l'a déclaré sur le site officiel du club: "C'est mon heure".

"L'une de mes meilleures périodes à City"

"Tout le temps que j'ai perdu n'a pas été le même parce que j'ai été blessé. La façon dont Manchester City, le staff, les joueurs étaient derrière moi, m'a aidé, cela m'a poussé. Je veux leur rendre le vrai Mendy. C'était difficile quand j'étais à l'hôpital, le rétablissement; c'est la vie. Les gens ne voient pas tout ça. Ce n'est pas facile. Même dans le premier match, vous êtes de retour, vous êtes censé être au sommet parce que les gens regardent le match pour cela. Ils n’ont pas le temps de dire qu’il a été blessé", a ajouté le latéral français.

"Ils veulent une bonne performance et je le comprends et cela me donne plus de motivation pour travailler dur. Je pense que je suis maintenant dans l'une de mes meilleures périodes à Manchester City", a conclu Benjamin Mendy. City a poursuivi sa victoire contre Arsenal en battant 5-0 à l'Etihad et se prépare maintenant à une rencontre cruciale avec jeudi. Les champions en titre doivent battre les Blues pour empêcher de les détrôner, mais Mendy s'attend à une autre rencontre difficile après un match aller très compétitif en novembre - que City a remporté de justesse 2-1.

"Le match que nous avons joué à domicile contre eux a été difficile", a-t-il ajouté. "Je pense que ce fut un match avec le plus d'intensité que nous ayons eu dans le championnat ; c'était très box to box ! C’était très physique car ils ont des joueurs comme N’golo Kante au milieu de terrain qui est partout, les quatre défenseurs sont solides. Ils jouent bien et je pense que ce sera un match serré. Nous avons juste besoin de jouer comme nous jouons et donnons tout, prenons le rythme, continuons et gagnons. Je pense que de mon côté ce sera Willian. Il est très rapide, a des capacités, bouge beaucoup du défenseur, ce qui rend les choses plus difficiles, mais nous devons être concentrés. J'aime un jeu comme ça".