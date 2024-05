Manchester City - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour la deuxième année consécutive, la finale de la Cup oppose les deux clubs de Manchester, United et City.

Réunis sous la célèbre arche du stade de Wembley pour un remake de la finale de la saison écoulée, les ennemis jurés de Manchester City et Manchester United s'affrontent lors de la 143e finale de la FA Cup, samedi après-midi.

Manchester City veut prolonger son hégémonie

Alors que les Citizens tenteront de conserver le plus vieux trophée d'Angleterre et de le brandir pour la huitième fois de leur histoire, les Red Devils auront à cœur de prendre leur revanche et tenteront de mettre la main sur le prestigieux trophée pour la treizième fois.

City s’avance vers ce rendez-vous avec le vent en poupe puisqu’il vient d’être couronné champion d’Angleterre pour la 4e année d’affilée. Un bel accomplissement mais les Sky Blues et leur coach Pep Guardiola ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. L’idée est donc d’aller chercher le doublé.

Le week-end dernier, Gary Lineker a informé le technicien catalan qu'il pouvait écrire une nouvelle page d'histoire avec Man City lors de la finale de Wembley de samedi, car aucune équipe du football anglais n'a jamais remporté le titre de champion et la Coupe d'Angleterre lors de saisons consécutives. Les Citizens pourraient réaliser le doublé championnat-Coupe d'Angleterre pour la troisième fois, ce qui n'a été réalisé que par Man United (1993-94, 1995-96 et 1998-99) et Arsenal (1970-71, 1997-98 et 2001-02).

United déterminé à sauver sa saison

Arsenal est en fait la dernière équipe à avoir remporté deux FA Cups consécutives (2014 et 2015) et a remporté un total record de 14 trophées. Man United est deuxième cette liste avec 12 trophées, tandis que Man City peut se hisser à la troisième place avec huit triomphes, à égalité Chelsea, Liverpool et Tottenham Hotspur, s'ils parviennent à s'imposer ce week-end.

Evidemment, United fera tout pour empêcher son voisin bruyant d’être couronné une nouvelle fois. Les Red Devils peuvent sauver leur saison en remportant cette coupe nationale, même s’il n’est pas sûr qu’un succès puisse sauver la place d’Erik Ten Hag sur le banc de l’équipe. Bruno Fernandes et ses coéquipiers sont donc motivés pour déjouer les pronostics. Reste à savoir si cette motivation suffira pour faire tomber l’ogre cityzen.

Horaire et lieu du match

Finale de la Coupe d’Angleterre

Stade de Wembley, Londres

A 16h, heure française

Manchester City – Manchester United

Les compos probables de Manchester City - Manchester United

Manchester City : Ortega; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo, De Bruyne, Foden; Haaland

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Martinez, Dalot; Mainoo, Amrabat; Diallo, Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Manchester United

La rencontre entre Manchester City et Manchester United sera à suivre ce samedi à partir de 16h sur la chaine BeIn Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme BeIn Connect.