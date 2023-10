Manchester City : le remplaçant de De Bruyne connu

Pep Guardiola envisage de recruter Jamal Musiala, du Bayern Munich, alors que Manchester City cherche un successeur à Kevin de Bruyne.

Les négociations contractuelles entre Musiala et le Bayern auraient été au point mort ces dernières semaines et, selon AZ, Guardiola souhaite que les Citizens profitent de la situation pour tenter de recruter le joueur de 20 ans. L'entraîneur de City est également tourné vers l'avenir et voit en Musialas un bon candidat pour prendre la relève d'un De Bruyne vieillissant et, depuis peu, sujet aux blessures.

Alors que les Bavarois et le milieu de terrain allemand cherchent encore des moyens de poursuivre leur relation actuelle, il a été rapporté que plusieurs clubs de premier plan étaient intéressés par Musiala. Les rapports indiquent également que si Liverpool est toujours intéressé par la signature du jeune homme, le City de Guardiola et le Real Madrid sont les destinations les plus probables pour Musiala s'il décide de mettre un terme à sa carrière au Bayern.

Musiala sera en action le samedi 28 octobre lorsque le Bayern accueillera Darmstadt dans l'espoir de rester au contact du Bayer Leverkusen.