Manchester City : Gündogan furieux contre Pep Guardiola

L'Allemand a marqué deux buts en fin de match pour aider à décrocher le titre après avoir été initialement écarté du match décisif contre Villa..

Ilkay Gundogan admet qu'il était en colère de ne pas avoir débuté le dernier match de Manchester City contre Aston Villa avant que son entrée héroïque ne permette à l'équipe de remporter le titre. Pep Guardiola a laissé le milieu de terrain allemand sur le banc pour le dernier match de la saison, alors que Manchester City avait besoin d'une victoire pour être certain de battre Liverpool dans la course au titre.

Gündogan frustré d'être remplaçant

Menés 2-0 à 14 minutes de la fin, ils semblaient sur le point de laisser passer l'occasion de décrocher un quatrième titre en cinq ans, jusqu'à ce que Gundogan marque deux fois et qu'un autre but de Rodri assure un retournement de situation inoubliable. "Nous sommes tous compétitifs, nous voulons tous jouer et je me souviens que la semaine précédente, je n'avais pas commencé le match contre West Ham, donc j'étais assez confiant pour commencer et quand j'ai appris que je ne commençais pas, j'étais un peu frustré et en colère", a déclaré Gundogan lors de la première du documentaire "Together : Champions Again !

Manchester City : Guardiola ? "Un peu fou", selon Haaland

"J'ai quand même essayé d'être concentré et de soutenir les gars qui étaient titulaires et je pense que j'ai un peu mis cette frustration dans le match. Les choses n'ont pas très bien commencé quand j'ai été remplacé, car il ne restait que 10 secondes de jeu et nous avons encaissé le deuxième but, mais pour être honnête, en tant que joueur de football professionnel, vous essayez toujours de faire de votre mieux, de faire les choses simples", a ajouté l'Allemand.

Gündogan "convaincu" que City peut conserver son titre

"Nous avons marqué le premier but et heureusement que c'est arrivé, puis en dix minutes nous avons marqué les trois buts. Tout s'est passé si vite, c'est encore difficile pour moi d'analyser car tout s'est passé si vite", a conclu l'ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund. Man City commencera à défendre son titre le 7 août à West Ham avec les nouvelles recrues Erling Haaland, Kalvin Phillips et Julian Alvarez.

Manchester City recrute à tout va et gagne de l'argent

Cependant, ils ont également perdu les joueurs expérimentés Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko, et le défenseur John Stones affirme qu'ils vont leur manquer. "Je suis toujours convaincu que nous pouvons réussir. Peu importe qui est arrivé, ils ont toujours été formidables depuis le début", a déclaré l'international allemand.

"C'est triste de voir les gens partir, que ce soit à la retraite ou en voulant un nouveau défi et c'est difficile parce que nous avons tellement de bons amis et de bons souvenirs sur le terrain mais nous ne les oublierons pas", a déclaré Gündogan. "C'est difficile parce que nous avons tellement de bons amis et de bons souvenirs sur le terrain, mais nous ne les oublierons pas. Vous ne voulez pas que cela se termine, vous voulez ces souvenirs, mais c'est le football, il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent et c'est grâce à l'équipe d'encadrement et aux personnes impliquées dans le recrutement que les joueurs qui sont arrivés réussissent si bien dans l'équipe."