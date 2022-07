Manchester City recrute à tout va et gagne de l'argent

Pendant plus d'une décennie, Manchester City a dépensé sans compter, mais en 2022, le club a réalisé un bénéfice net sur les frais de transfert.

Depuis le rachat par Abu Dhabi en 2008, les Citizens ont dépensé quelque 2,25 milliards d'euros pour des joueurs. De l'autre côté de la médaille, ils n'ont encaissé que 774 millions d'euros de ventes de joueurs, soit une dépense nette de plus de 1,4 milliard.

Manchester City est donc, de loin, le club qui a dépensé le plus d'argent pour ses transferts au cours de cette période, et même le Paris Saint-Germain n'a pas atteint le niveau de dépenses de l'Etihad.

Manchester United est d'ailleurs le seul autre club à avoir dépensé plus d'un milliard d'euros sur la période. Barcelone et la Juventus suivent le PSG, complétant ainsi le top 5.

En 2022, cependant, en comptant la fenêtre de transfert d'hiver de la saison dernière et la fenêtre de cet été, City est dans la position étrange d'avoir une dépense nette négative, ayant reçu plus qu'ils ont dépensé pour une fois.

Tout ceci, bien sûr, en supposant que l'accord proposé de 59,1 millions d'euros pour amener Raheem Sterling à Chelsea se réalise. L'international anglais a passé sa visite médicale ce week-end et devrait rejoindre ses coéquipiers aux États-Unis cette semaine.

Sterling sera la troisième vente de plus de 50 millions cette année pour City, après que Gabriel Jesus et Ferran Torres aient été vendus à Arsenal et Barcelone respectivement pour des montants similaires.

Les ventes plus modestes de Pedro Porro (Sporting CP) pour 8,5 millions d'euros et de Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) pour cinq millions portent les recettes sortantes de City à 179,8 millions d'euros.

Malgré les arrivées remarquées d'Erling Haaland et Kalvin Phillips, ainsi que de l'espoir argentin Julian Alvarez, les bleus pâles affichent toujours un solde positif de 54,05 millions d'euros.

Bien sûr, nous ne sommes même pas encore à la moitié du mois de juillet et il ne faudrait pas parier que City ouvre à nouveau son chéquier avant la fin du mois d'août. Le temps nous le dira, mais peut-être, finalement, parviennent-ils à trouver un meilleur équilibre à leur activité de transfert auparavant insoutenable.