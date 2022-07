Manchester City : Guardiola ? "Un peu fou", selon Haaland

Après son premier match et son premier but avec Manchester City, Erling Haaland a donné ses impressions sur son nouveau coach Pep Guardiola.

Premier match, premier but. Transféré pour 60 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund cet été, Erling Haaland n’a pas mis longtemps avant de se mettre les supporters de Manchester City dans la poche en marquant contre le Bayern Munich (1-0), lors d’une rencontre amicale.

Haaland très enthousiaste

Le Norvégien a logiquement été l’attraction de la journée, et c’est vers lui que se sont dirigés les journalistes à l’issue de la rencontre. Avant tout pour lui demander ses impressions sur sa nouvelle équipe, qui a souvent évolué sans N°9 au cours des dernières années.

À voir : le premier but d’Haaland avec City en vidéo

L'article continue ci-dessous

"Comme vous le savez probablement tous, j'ai regardé beaucoup de matchs de City ces dernières années, a expliqué celui dont le père Alf-Inge a également porté les couleurs des Skyblues. Et ces dernières années, ils jouaient sans attaquant, alors bien sûr, je me suis vu dans ces situations aujourd'hui, donc je ne suis pas surpris."

Guardiola ? "Ça va être amusant", estime Haaland

Ses impressions sur sa nouvelle équipe, et également sur son nouveau coach : "Il est un peu fou et j'aime ça. Donc ça va être amusant. Cela fait une semaine que j’ai repris, donc je ne peux pas trop en dire, mais je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite", a conclu Haaland, à priori sous le charme de Pep Guardiola.