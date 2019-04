Manchester City - Guardiola répond à Solskjaer à propos des fautes

L'entraîneur de Manchester United a déclaré qu'il "y aurait des fautes" lors du derby de Manchester. Ce à quoi Guardiola a tenu à répondre.

Pep Guardiola a fermement nié l'affirmation d'Ole Gunnar Solskjaer prétendant que son Manchester City commettait volontairement des fautes. Un problème dont s'était déjà plaint par le passé José Mourinho, alors sur le banc des Red Devils, qui les qualifiait de "fautes tactiques".

"Il y aura des fautes" a à son tour déclaré le Norvégien en conférence de presse d'avant-match. Une victoire dans ce derby placerait en position idéale dans la course au titre, à trois journées du terme du championnat.

Manchester City - Guardiola confirme le forfait de De Bruyne pour le derby

"Subir beaucoup de fautes ? Donc nous allons faire des fautes sur eux ? Il a vraiment dit ça ?, s'est étonné le Catalan. Avec 75% [de possession] en moyenne, ou 65 ou 70, comment fait-on cela ? Je n'ai pas de commentaires là-dessus. Je n'ai jamais préparé un match au cours de mes dix saisons comme entraîneur en pensant à ce genre de choses. Jamais. Mes joueurs peuvent parler mieux que moi sur ce sujet.

"Je suis préoccupé par beaucoup, beaucoup d'autres choses sur le match pour pouvoir les battre. Donc je ne sais pas. Demain en conférence de presse après le match vous pouvez lui demander à nouveau, je ne sais pas."

Il s'est ensuite inquiété de l'impact de ces déclarations sur l'arbitre de la rencontre, M. Marriner, y voyant une tentative de faire pression de la part de Solskjaer. "Je n'aime pas ça. Mon équipe, notre équipe, n'est pas construite et pensée pour ça, pas du tout. Je sais exactement ce que je dis à mes joueurs depuis le premier jour.

L'article continue ci-dessous

VIDEO - Guardiola ferme la porte à un départ de Mahrez

"Nous voulons jouer, essayer d'attaquer, nous devons être honnêtes et bien sûr qu'il y a des contacts, bien sûr qu'il y a des fautes, mais quand cela arrive, que vous êtes en retard et prenez un [carton] jaune, c'est pour cela que les arbitres sont là, pour mettre un carton jaune ou un carton rouge ou quoi qu'ils décident. Nous voulons faire notre match. Parfois ce n'est pas possible parce l'autre joue aussi, les gens des fois [trouvent cela] difficile à comprendre, mais les autres équipes jouent aussi."

Pour autant, il a assuré ne pas croire que l'homme en noir ne sera influencé. "Non, je ne pense pas. Nous ne devrions pas faire ça. Franchement, je ne sais pas. Je vais être suspendu [si je parle des arbitres]. J'aurai des ennuis."