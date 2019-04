Manchester City - Guardiola confirme le forfait de De Bruyne pour le derby

L'entraîneur des Skyblues a confirmé que Kevin De Bruyne était forfait pour le derby sur la pelouse d'Old Trafford.

L'entraîneur de , Pep Guardiola, a confirmé qu'il ferait sans Kevin De Bruyne pour le derby de Manchester, après la blessure subie par son milieu de terrain lors du match contre , ce samedi (1-0). Il a toutefois refusé d'affirmer qu'il était out jusqu'à la fin de la saison.

Manchester City, saison terminée pour De Bruyne ?

L'international belge a vu sa saison largement perturbée par les blessures, ne disputant l'intégralité d'un match de championnat qu'à cinq reprises cette saison, alors que son club est à la lutte avec pour conserver son titre.

"C'est un problème musculaire, a révélé Guardiola. Nous surveillons jour après jour mais il [De Bruyne] n'est pas disponible demain [mercredi]. Malheureusement il a eu une blessure, puis une autre puis encore une autre. Il a eu deux ou trois problèmes musculaires en conséquence de son genou."

L'ancien coach de Barcelone et du Bayern a pointé le calendrier imposé aux joueurs en comme l'une des raisons de cet enchaînement de blessures, espérant que son joueur pourait rejouer cette saison. "Malheureusement en Angleterre, tu n'as pas le temps de faire des préparations, la meilleure manière est d'avoir une pré-saison complète.

"Nous devons faire attention aux petits détails en avançant dans la saison. Maintenant nous devons voir s'il peut jouer un ou deux matches de plus cette saison et ensuite avoir une bonne préparation."

Guardiola a également insisté sur l'importance de ce match contre dans la course au titre, alors que City n'a plus que quatre rencontres de championnat à disputer.

"Il reste quatre matches et nous devons les gagner pour remporter le titre. [Old Trafford] n'est pas un endroit facile, mais en même temps c'est un bon endroit où aller. Nous savons exactement ce que nous avons à faire et nous y allons pour faire un grand match."