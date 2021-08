Manchester City : Guardiola ouvre la porte à une arrivée avant la fin du mercato

L'Espagnol refuse de se prononcer sur l'éventuelle arrivée d'Harry Kane, mais il est toujours à la recherche de nouveaux joueurs talentueux.

Pep Guardiola admet que Manchester City a une "obligation" de dépenser pour obtenir des joueurs de talents de haut niveau, mais l'entraîneur des Cityzens refuse toujours de se prononcer sur la possibilité de recruter l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, avant la fin du mercato estival. Le champion d'Angleterre en titre est en manque d'un numéro 9 prolifique après le départ de Sergio Aguero, le meilleur buteur de l'histoire du club, cet été.

Une approche pour Kane serait dans les tuyaux depuis un certain temps, au milieu des rumeurs selon lesquelles City pourrait battre le record de transfert britannique avec une autre transaction de plus de 130 millions d'euros, mais Pep Guardiola continue de parler du sujet avant la date limite du 31 août. Interrogé à nouveau sur ses plans de recrutement après la défaite 5-0 de Norwich à l'Etihad Stadium, Guardiola a déclaré aux journalistes : "Lorsque nous avons décidé de ne pas prolonger le contrat d'Aguero et que les gens disent ce que nous allons faire, j'ai dit à plusieurs reprises : cela dépendra du marché, des options".

"Peut-être que nous achèterons ou peut-être que nous ne le ferons pas. Nous avons encore 10 jours sur le marché des transferts, nous allons voir ce qui se passe, et cela dépend de cela, quelle décision nous allons prendre. Si l'équipe est la même, j'ai dit avant le 5-0 que je suis plus que satisfait de l'équipe. Je les connais très bien, ils me connaissent très bien", a ajouté l'entraîneur de Manchester City.

Manchester City va-t-il encore passer à la caisse ?

"Nous avons mis une énergie incroyable cette semaine pour réaliser que nous voulons toujours être là, pour essayer de rivaliser avec les bonnes équipes en Angleterre et les bonnes équipes en Europe. Nous voulons être là", a conclu Pep Guardiola. Manchester City a déjà beaucoup investi cet été avec le recrutement de Jack Grealish, devenu le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League - qui a ouvert son compteur de buts pour le club lors de ses débuts à domicile contre Norwich - mais pourrait acquérir un autre international anglais en la personne de Kane.

Si Guardiola ne dévoile pas grand-chose sur ses projets, l'entraîneur catalan admet que les Skyblues, qui dépensent beaucoup, doivent toujours être à la recherche des meilleurs talents disponibles : "Le groupe de joueurs est fantastique, les joueurs ont une qualité incroyable, donc je ne peux pas me plaindre".

"Je ne me suis jamais plaint depuis le premier jour de mon arrivée, je ne le ferai pas maintenant, mais bien sûr le club a une obligation, le devoir de regarder vers l'avant, de s'améliorer, de sentir que nous pouvons encore être là avec une Premier League difficile et c'est ce que nous allons faire", a conclu le technicien espagnol. Manchester City sera de retour en action samedi avec la réception d'Arsenal qui n'a toujours pas marqué le moindre point en championnat.