Manchester City : Riyad Mahrez savoure

Riyad Mahrez s'est délecté de la première victoire de Manchester City lors de la saison 2021-22 de Premier League.

Manchester City a décimé le promu Norwich, samedi soir. Un succès 5-0 auquel a participé Riyad Mahrez. L'international algérien savoire cette belle victoire.

"La saison a commencé"

Satisfait de la performance de son équipe face aux hommes de Daniel Farke, la star des Fennecs s'est rendue sur les réseaux sociaux pour la célébrer : « La saison a commencé », a écrit le trentenaire sur Instagram.

Le joueur africain de l'année 2016 s'est fait un nom à Leicester City, un club qu'il a rejoint depuis Le Havre en 2014. Après avoir remporté l'élite anglaise avec les Foxes, il a été transféré à Man City pour 60 millions de livres sterling à l'été 2018 et est devenu un membre important de l'équipe.

Au cours de la campagne 2020-21, il a disputé 27 matches de championnat avec neuf buts à son actif alors que les Citizens ont régné sur l'Angleterre pour la septième fois de leur histoire. La star africaine – dans une récente interview – a affirmé qu'elle s'attendait à un défi supplémentaire pour une place dans le onze type de Pep Guardiola, avec la présence de Grealish et Phil Foden.

"Je pense que j'avais de bons chiffres l'année dernière, mais j'aurais pu en avoir plus", a-t-il déclaré à City+.

"Mais mes performances étaient très bonnes, donc j'étais content. La concurrence ici m'a beaucoup aidé à améliorer mon jeu. Le manager aussi. Il est très exigeant, il est dans les petits détails et il vous pousse jusqu'au bout."

"Vous devez être fort mentalement pour aller de plus en plus haut. Vous devez juste travailler dur et bien jouer à chaque match et le manager décide, mais si vous êtes bien à chaque match, vous avez plus de chances de jouer." Manchester City affrontera Arsenal lors de son prochain match le 28 août.