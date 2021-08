Le plan de Manchester City pour Harry Kane

A la recherche de liquidités pour convaincre Tottenham, Manchester City serait prêt à se débarrasser de Laporte et Bernardo Silva.

Manchester City aurait très certainement aimé connaître un meilleur départ. Le champion d’Angleterre en titre a mordu la poussière contre Tottenham, pour la première journée de Premier League il y a une semaine, et s’est attiré les railleries alors que les Citizens espèrent mettre la main sur Harry Kane, le meilleur buteur des Spurs.

A la poursuite de l’international anglais depuis plusieurs semaines, le club mancunien doit faire face à l’intransigeance de Daniel Levy, le propriétaire et président de Tottenham. L’homme fort des Spurs ne veut pas se séparer de son joyau et n’acceptera d’en discuter qu’à un certain prix.

Recalé plusieurs fois, Manchester City l’a bien compris et tente de tout mettre en place pour faire vaciller le bateau londonien. Il y a quelques jours, The Indépendant annonçait que les finalistes de la dernière Ligue des Champions allaient tout simplement battre leur propre record pour un transfert avec une offre estimée à 180 millions d’euros, soit 60 millions de plus que ce qu’ils ont dépensé pour Jack Grealish il y a quelques semaines.

70 millions d’euros pour Laporte

Malgré des ressources illimitées grâce à la présence des propriétaires émiratis, Manchester City veut faire les choses dans les règles du Fair Play Financier et entend donc vendre avant de passer à l’action. Cela permettrait d’avoir quelques liquidités en plus afin de convaincre Tottenham.

A l’image de ce que l’on voit au PSG, certains joueurs mancuniens ont donc été placés sur la liste des transferts, à commencer par un certain Aymeric Laporte d’après le Daily Mail. Le média britannique avance que City aimerait tirer pour 70 millions d’euros de l’international espagnol, qui est sous contrat pour encore quatre saisons…

Pisté par la Juventus Turin ou encore le Real Madrid, le défenseur central (27 ans) ne serait d’ailleurs pas le seul à avoir un bon de sortie. En cas de belles offres, Bernardo Silva ne sera pas retenu par le club, malgré la sympathie que lui porte Pep Guardiola.

Mais avec Grealish, le club s’est trouvé un nouveau chouchou et a désormais dix jours pour finaliser et clore tous ces sujets brûlants.