"Guardiola pourrait quitter Manchester City l’été prochain"

Michael Brown, un ancien milieu de terrain de Manchester City, prédit un départ de Pep Guardiola lors de la prochaine intersaison.

Pep Guardiola se sent bien à . A maintes reprises, il a d'ailleurs affirmé qu’il n’avait aucune intention de quitter ce club anglais. Il espère aller au bout de son contrat et même au-delà si possible. Un souhait qui est probablement réciproque, même si les discussions pour une prolongation de contrat n’ont pas encore débuté.

Pourtant, certains Outre-Manche pensent que l'aventure du coach espagnol chez les Eastlands touche à sa fin. C'est le cas notamment de Michael Brown, un ancien milieu de terrain de l'équipe (1994-99). Ce dernier estime que le club champion d' est prêt à explorer d'autres options et que si rupture il y a, elle sera assurément provoquée par la direction.

"Personnellement, je pense qu'il partira à la fin de la saison, a déclaré Brown à Radio 5 Live. Son langage corporel entier a changé récemment concernant ce qu'il a accompli, quand il a atteint ses objectifs, et il semble normal qu'il ne soit plus aussi impliqué".

Le départ d'Arteta marquerait la fin de l'ère Guardiola

L'ex-international anglais pense aussi que le départ récent d'Arteta est un signe que le board entend mener une révolution et changer totalement de barre technique dans un futur proche : "Mikel Arteta était probablement en ligne pour succéder à Pep Guardiola, il a donc sûrement posé cette question: si Pep Guardiola part, je serai cette personne? De toute évidence, les réponses n'étaient pas assez chaleureuses pour qu'il soit allé à . Je pense que c'est le cas parce que sinon ne serait pas parti, il serait resté à Manchester City et aurait attendu son tour - que ce soit en été ou plus ou légèrement après pour qu'il prenne le relais".

À noter que tout en exprimant son attachement au club, Guardiola a récemment affirmé qu'il n'y avait pas d'urgence pour signer un nouveau bail. Et qu'il fallait déjà voir s'il le méritait ou pas. Etait-ce déjà un premier pas hors de l'Etihad Stadium pour l'ancien coach de Barcelone.