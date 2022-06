Manchester City : Guardiola compte sur Julian Alvarez

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a insisté sur le fait qu’il avait des projets pour son jeune attaquant argentin Julian Alvarez.

En parlant des acquisitions d'Erling Haaland et d'Alvarez, le patron de City, Guardiola, a déjà décrit comment tirer le meilleur parti des deux arrivées, en cherchant à compléter leurs qualités avec celles des joueurs déjà en place à l'Etihad Stadium.

Des propos qui suggèrent qu’il n’a pas l’intention de se séparer de sa pépite argentine, alors que celle-ci est actuellement annoncée comme possible transfuge de l’OM.

« Julian arrive, nous allons l'aider à bien s'adapter", a déclaré Guardiola au Manchester Evening News après l'arrivée de Haaland. "Je pense que les joueurs, lorsqu'ils sont bons, et cela arrive normalement dans ce type de clubs, ont de bonnes vibrations et de l'énergie pour rester positifs, comprendre et aider. Notre façon de jouer est très simple ».

« Nos buts ne dépendent d’un seul attaquant »

« Je suis sûr que Haaland s'adaptera, a poursuivi le coach catalan. Je dois le connaître pour donner un véritable avis et travailler avec lui. Mais quand il marque son nombre de buts, c'est parce qu'il est bon et intuitif."

Dans une autre interview, Guardiola a indiqué à propos du jeu qu’il comptait mettre en place avec Haaland : "Nous devons essayer de bien jouer. Je n'ai jamais pensé que toute la situation défensive dépendait d'un défenseur central, ni que les buts que nous marquons devaient dépendre d'un attaquant. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière et nous allons l'aider tout au long du match à avoir plus d'occasions de marquer des buts ».

« Nous n'allons pas lui donner la responsabilité de marquer des buts. Nous devons gagner des matchs. Pour gagner, nous avons besoin que tout le monde travaille de la bonne façon pour arriver autant que possible et autant que nous pouvons arriver là, nous pouvons le faire », a conclu le manager des Sky Blues.