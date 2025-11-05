La Ligue des Champions a repris ses droits cette semaine avec sa quatrième journée. Et ce nouvel épisode est sur la lignée des précédents avec plusieurs affiches prestigieuses au programme. Parmi elles, figure un choc alléchant à suivre entre Manchester City et le Borussia Dortmund, ce mercredi.

Manchester City veut frapper fort en Ligue des Champions

Champion d'Europe en 2023, Manchester City n’avait pas réussi à franchir le cap des huitièmes de finale la saison passée. Cette année, sous la houlette de Pep Guardiola, les Sky Blues veulent retrouver la Premier League et viser le toit de l’Europe grâce à la Ligue des Champions. Propulsée par un Erling Haaland en mission, l’équipe mancunienne (7e, 7 pts) affiche un début de phase de groupes solide avec deux victoires et un match nul lors des trois premières journées. Les Citizens ont dominé Villarreal à l’extérieur (0-2) et ouvert leur campagne à domicile face à Naples (2-0). Entretemps, malgré un doublé de Haaland et une nette supériorité, Manchester City a concédé le nul sur la pelouse de l’AS Monaco (2-2).

Invaincue sur neuf rencontres toutes compétitions confondues, la formation mancunienne a vu sa série stoppée à Aston Villa (1-0), mais elle a rapidement retrouvé le chemin du succès en s’imposant à Swansea en EFL Cup (1-3) puis contre Bournemouth le week-end dernier (3-1). Ces résultats permettent aux Citizens de rester solidement dans le duo de tête de la Premier League et d’aborder la suite de la saison européenne avec confiance.

Le Borussia Dortmund en embuscade

De son côté, le Borussia Dortmund (6e, 7 pts) suit un parcours similaire avec sept points au compteur après trois journées, soit le même total que Manchester City, ce qui le place provisoirement à la 6ème position du groupe. L’unique accroche du BVB est survenue lors du match d’ouverture contre la Juventus, une rencontre spectaculaire conclue sur un score de 4-4. Depuis, Dortmund a retrouvé la victoire avec des succès éclatants contre l’Athletic Bilbao (4-1) et Copenhague (4-2).

En Bundesliga, malgré une défaite dans le Klassiker face au Bayern (2-1), les joueurs de Niko Kovac ont enchaîné quatre succès toutes compétitions confondues. Parmi ceux-ci, un joli succès sur la pelouse de Francfort en 1/16ème de finale de la Coupe d’Allemagne (1-1, 2-4 tab) et une victoire contre Augsbourg (0-1) vendredi dernier. Cette série permet à Dortmund de remonter à la 3ème place du championnat allemand, démontrant une belle régularité et une dynamique positive avant les prochaines échéances européennes.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester City - Borussia Dortmund ?

La rencontre entre Manchester City et le Borussia Dortmund sera à suivre ce mercredi 5 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Horaire et lieu du match Manchester City - Borussia Dortmund

Ligue des Champions - Ligue des Champions Etihad Stadium

La rencontre entre Manchester City et le Borussia Dortmund sera à suivre ce mercredi à 21h, heure française, à l'Etihad Stadium.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Manchester City

Blessé à la cheville et forfait pour le déplacement à Villarreal, l’ancien défenseur de Lens, Khusanov, a retrouvé les pelouses avec Manchester City lors de la rencontre face à Swansea. Le milieu Rodri, sacré Ballon d’Or 2024, a également fait son retour dans l’effectif de Pep Guardiola. En revanche, Kovacic, milieu de rotation, est resté sur la touche, tandis que Kalvin Phillips, jugé indésirable, n’a pas été inscrit pour cette compétition.

Sur le front offensif, Erling Haaland continue d’impressionner avec ses statistiques remarquables : déjà 13 buts en Premier League et 4 réalisations en Ligue des Champions cette saison. L’attaquant norvégien sera une nouvelle fois l’arme principale des Citizens face à son ancien club aux côtés de Rayan Cherki et Jeremy Doku. Cette ligne d’attaque devrait être accompagnée par un milieu de terrain composée de Bernardo Silva, Phil Foden et Nico Gonzalez. En défense, Pep Guardiola devrait miser sur le quatuor Nico O’Reilly, Ruben Dias, Josko Gvardiol et Matheus Nunes devant les buts de Gianluigi Donnarumma.

Infos de l'équipe du Borussia Dortmund

Du côté du Borussia Dortmund, le milieu international turc Ozcan ne figure pas sur la liste pour la compétition et sera donc absent pour ce déplacement à l’Etihad Stadium. Le jeune Duranville, toujours touché, manquera également le rendez-vous, tandis que le défenseur central titulaire Nico Schlotterbeck fait son retour dans le groupe. Les incertitudes concernent Süle, absent le week-end dernier, et l’ailier Brandt, qui s’est entraîné à part mardi.

Malgré ces absences, l’entraîneur Niko Kovac pourra compter sur ses éléments les plus performants pour la Ligue des Champions. Parmi eux, Guirassy, auteur de 5 buts en Bundesliga et d’un but avec 2 passes décisives en C1, devrait être à la pointe de l’attaque avec à ses côtés, Karim Adeyemi et Beier. Derrière, Niko Kovac devrait aligner une défense à trois - Anselmino, Anton, Bensebaini - pour monter la garde devant les cages de Kobel. L’entrejeu du BVB devrait, à son tour, être animé par Couto, Jobe Bellingham, Nmecha et Svensson.

