Manchester City dit non à un transfert de Raheem Sterling

Le club anglais de Manchester City est déterminé à conserver Raheem Sterling dans son effectif.

Raheem Sterling attise actuellement les convoitises du FC Barcelone. Même s’il n’est pas toujours titulaire à City, l’international anglais ne dispose pas de bon de sortie. Il devrait terminer au moins la saison du côté de l’Etihad Stadium.

Le quotidien The Sun a fait savoir que City rejetterait toute offre de transfert pour sa star en janvier prochain. Et les champions d’Angleterre restent convaincus qu’ils peuvent persuader l’ancien Red de parapher un nouveau contrat.

Sterling n’est plus lié aux Eastlands que pour deux ans et les discussions sur un nouveau bail sont pour l’instant en suspens. Cela a mis un gros point d'interrogation sur son avenir à long terme à City, où il se produit depuis six ans.

L'article continue ci-dessous

Le Barça ne perd pas espoir pour Sterling

A court de solutions offensives, Barcelone surveillerait donc sa situation et pourrait faire une offre de prêt à l’entame de la nouvelle année civile.

Les géants catalans, qui sont toujours dans le rouge sur le plan financier, se souviennent que Sterling a exprimé par le passé son envie de jouer Espagne à un moment donné de sa carrière et espèrent que cela pourrait faire pencher la balance en leur faveur.

Agé de 26 ans, Sterling évolue à City depuis l’exercice 2015/16. Il compte 302 matches et 115 buts avec cette équipe. Cette saison, il a participé à 10 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement 4 dans la peau d’un titulaire.