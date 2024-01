Manchester City : De Bruyne euphorique

Kevin De Bruyne était euphorique après avoir mené City à une victoire 3-2 sur Newcastle, pour son premier match de Premier League depuis cinq mois.

De Bruyne a commencé le match sur le banc de touche après avoir fait son retour après une opération des ischio-jambiers la semaine dernière contre Huddersfield en FA Cup. Le Belge a été appelé en seconde période alors que City était mené 2-1 et il n'a pas tardé à se mettre en évidence, inscrivant le but de l'égalisation quelques minutes après avoir remplacé Bernardo Silva. Il a ensuite offert le but de la victoire à Oscar Bobb dans les derniers instants de la partie, ce qui a permis à l'équipe de Pep Guardiola de se hisser à la deuxième place du classement de la Premier League.

"J'ai raté ce match. Je me suis fait plaisir, j'ai travaillé dur et vous savez, venir dans ce stade, dans cet environnement, être mené au score et puis je pense que c'était plus de la volonté qu'autre chose", a déclaré De Bruyne à TNT Sport. "Je sais que je ne suis pas capable de faire ça pendant 90 minutes pour le moment. Mais je sais que je peux faire un match de 20 à 25 minutes à plein régime. Je le sens dans mes poumons, avec un rhume, mais ça ne peut pas être mieux que ça".

De Bruyne s'est déchiré les ischio-jambiers lors de la première journée de la saison, à Burnley, après s'être également blessé en finale de la Ligue des champions. City s'est admirablement bien débrouillé sans lui, mais est resté derrière Liverpool dans la course au titre. Toutefois, son retour arrive à point nommé pour l'équipe de Pep Guardiola, qui atteint généralement son apogée en deuxième partie de saison.

De Bruyne a contribué à 252 buts depuis qu'il a rejoint City en provenance de Wolfsburg en 2016. Son but contre Newcastle était son 97e pour les Blues, tandis que sa passe pour Bobb était sa 155e pour le club.