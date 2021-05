Manchester City-Chelsea - Pep Guardiola : "On reviendra"

Malgré la défaite, Pep Guardiola voulait retenir le beau parcours de son club en Ligue des champions cette saison.

Pep Guardiola devra attendre pour soulever une troisième fois la Ligue des champions ! Vainqueur de l'épreuve avec le FC Barcelone en 2009 et 2011, l'entraîneur a mené Manchester City pour la première fois de son histoire en finale de la C1 mais son équipe s'est inclinée 1-0 face au Chelsea de Thomas Tuchel.

Ironie du sort, c'est la seule défaite de Manchester City en Ligue des champions cette saison. Malgré l'immense déception, Pep Guardiola préfère positiver comme il l'a confié à nos confrères de RMC Sport quelques minutes après la finale : « C'est un très beau parcours pour nous, avec une grande saison (Manchester City a remporté la Premier League, n.d.l.r.). On va apprendre, on reviendra. Les joueurs ont été exceptionnels. On a créé des occasions en début de rencontre, c'était un bon match, bravo à Chelsea. Les joueurs ont tout fait. Parfois vous gagner, parfois non... Je ne suis pas surpris par le match, Chelsea n'a pas été capable de jouer aussi bien que d'habitude et a dû user de longs ballons. »