Manchester City, Benjamin Mendy : "Le management de Marcelo Bielsa m'a préparé pour Pep Guardiola"

La latéral français a confessé que son expérience à l'OM avec Bielsa l'a préparé à jouer sous les ordres de Guardiola, et il veut hausser son niveau.

Benjamin Mendy a une relation particulière avec ses entraîneurs. Avec ses techniciens, le latéral gauche est un adepte du je t'aime, moi non plus. À la fois proche de ses entraîneurs, mais pas épargné par la critique à cause de certains agissements, l'international français continue de grandir et progresser. Dans une interview accordée à Sky Sports, Benjamin Mendy a rendu hommage à Marcelo Bielsa, l'homme qui lui a fait prendre conscience de son énorme potentiel et qui l'a préparé à jouer dans un des plus grands clubs européens, lui ayant conseillé de rejoindre Pep Guardiola à .

"Avant de déménager à Man City, je parlais à Bielsa et je lui ai demandé "qu'en pensez-vous ?" Mais ce que je ressens, c'est avant même que je puisse poser ma question, il m'a dit directement, 'allez va jouer avec Pep'. Alors j'ai écouté le message et quand j'ai parlé avec Pep, je savais pourquoi Bielsa me l'avait dit. Je pense qu'ils sont similaires. Ils jouent à peu près le même football, ils aiment avoir le ballon et quand nous perdons le ballon, faire un pressing élevé", a expliqué l'ancien joueur de l'OM.

"Ils sont très similaires, mais chaque entraîneur a des touches différentes." Je pense que Pep Guardiola est allé à Barcelone, au et a géré de grandes équipes et a remporté de gros titres. Bielsa a fait quelques équipes moins grandes, mais il a toujours pratiqué du bon football et fait de bonnes choses. Jouer avec Bielsa ... était incroyable, il m'a beaucoup aidé. La relation que nous avions ensemble, encore aujourd'hui, nous continuons de parler", a ajouté le défenseur des Citizens.

"Ils n'ont pas vu le vrai Benjamin Mendy"

Benjamin Mendy a avoué qu'il n'a pas réussi à montrer son meilleur visage depuis son arrivée à Manchester City : "Ce n'est pas facile. Personnellement, je ne peux pas dire que je vais bien parce que si je dis que je vais bien, c'est égoïste, comme si je n'ai pas d'ambition. Tout d'abord, pour les gens qui croient en moi et m'ont permis de rejoindre Manchester City, pour tous les fans au stade et dans monde entier, les gens qui viennent regarder le match et pour les gens comme ça, c'est plus que Je suis désolé pour eux".

"Je voudrais faire autre chose mais je ne peux pas car à cause de ma blessure, ce n'était pas facile, et c'est pour eux que je veux me battre et vraiment montrer pourquoi Manchester City m'a recruté ... en commençant avec ma blessure. Je travaille dur pour revenir à mon meilleur niveau et pourquoi pas plus, car chaque jour on peut s'améliorer et donner à Manchester City le vrai Benjamin Mendy. Peut-être que je fais de bons matchs, peut-être que je fais de mauvais matchs, mais le top Mendy, nous ne le voyons pas parce que j'ai besoin, pas longtemps, mais de continuer à jouer et à jouer, de revenir au meilleur niveau", a ajouté l'international français.

"Une fois, j'ai été blessé après mon retour, puis il y a eu autre chose, et maintenant nous avons le Covid comme tout le monde. J'aimerais préférer jouer et tout donner maintenant pour que les gens voient le vrai Mendy mais si j'ai besoin d'attendre, je vais attendre. Je sais que le temps viendra et je travaille toujours. Parfois, je parle avec Kevin De Bruyne, et je lui dis "quand je serai à 100% en forme, nous allons nous battre pour faire des passes décisives". C'est le roi, il est au sommet, au plus haut niveau mais c'est ça qui donne envie de monter encore et encore. Cette année, il m'a donné beaucoup d'ambition", a conclu le Français.