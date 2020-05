"Être coaché par Guardiola c'est comme aller à l'université"

Le gardien de Chelsea a évoqué le travail sous la direction de Pep Guardiola. Il révèle avoir beaucoup appris sous les ordres du Catalan.

S'entraîner avec Pep Guardiola, c'est comme aller à l'université, juge le gardien vétéran Willy Caballero.

L'Argentin a travaillé sous Guardiola à avant de filer à , où il a récemment obtenu une prolongation de contrat. Et selon Caballero, chaque séance d'entrainement était comme un jour d'école du côté de l'Etihad. "Pep Guardiola, c'est comme aller à l'université", a déclaré Caballero à TNT Sports. "J'ai passé un an avec lui à City, à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Sur le terrain de jeu, en regardant des vidéos ou à n'importe quel moment, quand il s'approche de vous et vous explique des choses. Il n'a aucun problème à enseigner à quelqu'un à 34 ans, comme moi, comme il le fait avec quelqu'un de 18 ans. C'est un excellent professeur."

L’année de Caballero sous Guardiola était la dernière de ses trois saisons à Manchester City, après avoir quitté Malaga en 2014. Il avait alors disputé 27 rencontres, toutes compétitions confondues.

Caballero n'est pas le premier à louer le travail du technicien catalan. La majorité de ceux qui ont joué sous sa coupe n'ont eu que des éloges à son égard. Le Français Eliaquim Mangala avait aussi été dithyrambique à son endroit. "Tout son travail est axé sur le collectif. La façon dont il t'explique les choses t'amène à réfléchir d'une autre manière. Travailler avec lui, c'est une chance en tant que footballeur, un vrai plus pour ta carrière. Avec lui, tu vois le football différemment", avait confié l'arrière international.