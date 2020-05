Le Barça revient à la charge pour Joao Cancelo

Le FC Barcelone souhaiterait mettre la main sur le défenseur portugais de Manchester City, Joao Cancelo.

Après l’avoir déjà ardemment pisté il y a trois ans, le s’intéresserait de nouveau à l’arrière latéral portugais, Joao Cancelo. Selon El Mundo Deportivo, les responsables blaugrana seraient aujourd’hui à se débarrasser de Nelson Semedo pour faire une place à l’international lusitanien dans son effectif.

Un échange entre les deux clubs serait envisageable, car est intéressé par la possibilité de récupérer l’ancien benfiquiste et en faire la double de Kyle Walker comme latéral droit.

Joao Cancelo (25 ans) a rejoint les Eastlands l’été dernier, mais il n’est jamais parvenu à s’y imposer. Avant l’interruption du championnat anglais, il ne comptait que 11 apparitions avec la formation de Pep Guardiola.

Joao Cancelo a déjà évolué dans le championnat espagnol puisqu’entre 2014 et 2018, il a porté les couleurs de Valence. C’était juste avant son départ pour la et des courtes expériences du côté de l’Inter et de la Juve.