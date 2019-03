Manchester City - Benjamin Mendy de retour dans le groupe pour affronter Fulham

Le latéral gauche de Manchester City est de retour dans le groupe des Skyblues pour affronter Fulham ce samedi (13h30).

Bonne nouvelle pour et son latéral gauche, Benjamin Mendy. Blessé au genou, le champion du monde n'a plus joué en Premier depuis... le 11 novembre, pour une victoire contre le de José Mourinho (3-1). Après un début de saison en boulet de canon ponctué de 5 passes décisives en 9 rencontres, il avait alors rechuté de sa blessure au genou. Sur le banc contre fin février (1-0), il n'était pas entré en jeu et avait de nouveau été contraint de déclarer forfait à (1-0) et contre (3-1), puis avec l'équipe de .

Une bonne nouvelle pour Manchester City et l'entraîneur, Pep Guardiola, qui peut compter sur un effectif presque complet pour ce match de championnat et à l'entame d'un sprint final impressionnant qui pourrait être couronné de succès pour les Citizens. Seul Fabian Delph, blessé, est forfait.

L'article continue ci-dessous

"Benjamin a évidemment besoin de temps pour être à 100%, mais il a enchaîné trois entraînements complets cette semaine et son genou a bien réagi", a confié l'ancien coach de Barcelone et du . Les matches vont s'enchaîner tous les trois jours ces prochaines semaines pour les Skyblues et avec plusieurs joueurs en délicatesse comme Fernandinho, De Bruyne ou encore Vincent Kompany, Guardiola va devoir gérer au mieux son effectif.

Après ce déplacement à samedi (13h30), les Citizens accueilleront Cardiff mercredi (20h45), toujours en championnat. Deuxièmes à deux points de mais avec un match en retard, les coéquipiers de Sergio Aguero ne devront plus laisser échapper de points pour se donner toutes les chances de défendre leur titre de champion d' . Viendra ensuite une demi-finale de Coupe d'Angleterre contre (6 avril, 18h30), avant d'aborder un quart de finale de contre (9 et 17 avril).

Après avoir remporté la contre en février (0-0, 4-3 aux tab), les joueurs de Manchester City se lancent à l'assaut d'un quadruplé historique. Ils auront pour cela besoin de tout leur effectif.