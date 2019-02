MAN UTD - Ole Gunnar Solskjaer rassure Alexis Sanchez

Ayant fait part de son mal-être lié à des prestations en dents de scie, le Chilien peut compter sur le soutien de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (0-2) en marge de huitième de finale aller de Ligue des Champions, Manchester United est quelque peu redescendu de son petit nuage mardi soir. Après plusieurs semaines sous le signe du succès, tant sur le plan comptable qu'en terme d'intentions de jeu et le renouveau apporté par le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer arrivé en remplacement de José Mourinho, l'heure est aujourd'hui à la décompression.

Une phase pas toujours facile à gérer, qui plus est pour des joueurs à la confiance certes retrouvée mais toujours fragile, à l'image du Chilien Alexis Sanchez, qui ne s'en est pas caché dans les médias ces derniers jours, faisant part de de son mal-être à la suite de ses performances moyennes avec les Red Devils.

L'article continue ci-dessous

"Beaucoup de choses dont on pourrait parler et corriger"

Néanmoins, l'ancien joueur des Gunners et du FC Barcelone peut compter sur le soutien de son entraîneur, qui l'a aussitôt rassuré ce lundi, alors que se profile une rencontre face aux Blues de Chelsea (20h30) pour le compte du cinquième tour de la Cup. "S'il pouvait juste marquer ce but, je suis sûr qu'il regagnerait un peu de confiance. C'est ainsi quand vous traversez une période où vous n'êtes pas aussi performant que d'habitude, je pense que c'est un très bon joueur", a ainsi déclaré Ole Gunnar Solskjaer, soucieux de redonner confiance à son buteur, qui devrait jouir d'un temps de jeu plus conséquent ce lundi soir.

​

"Il est très talentueux mais, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de choses dont on pourrait parler et corriger. Il peut encore jouer de nombreuses années. Je suis là depuis deux mois et il a été blessé lors des premières semaines, alors ce serait injuste d'espérer qu'il soit à son meilleur niveau immédiatement", a ajouté le technicien. Malheureusement pour Alexis Sanchez, son meilleur niveau tarde à refaire surface ces derniers mois. Ainsi, le Chilien serait bien inspiré de se refaire une santé pendant les absences sur blessures d'Anthony Martial et Jesse Lingard, s'il veut espérer vivre une fin de saison intéressante.