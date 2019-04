MAN CITY - Ilkay Gundogan : "Je sens que cette saison peut-être une grande saison"

Le Champion d'Angleterre a le talent et la profondeur nécessaires pour remporter quatre trophées cette saison, a déclaré le milieu de terrain.

Si le marche sur la ces dernières saisons, n'est pas en reste en . Habitués à triompher, les protégés de Pep Guardiola nourrissent donc des ambitions débordantes, emmenés par un effectif pléthorique et portés par un système de jeu redoutablement bien rôdé, celui de l'entraîneur catalan, le même qu'au et au . Champion d' en titre, le rival de a d'ailleurs déjà remporté la Carabao Cup cette saison, au détriment des Blues de . Néanmoins, force est de constater qu'il est encore loin d'être rassasié. Bien au contraire.

Pointant à seulement deux points de en Premier League, mais avec un match en moins que les hommes de Jürgen Klopp, le club de Sergio Aguero a son destin entre les mains pour cette fin de saison qui s'annonce plus vibrante que jamais Outre-Manche. Mieux, Manchester City est encore en lice pour ajouter trois titres supplémentaires à son palmarès, étant encore en course en championnat donc, mais aussi en ainsi qu'en Ligue des Champions.

"Je veux gagner, gagner, gagner et recommencer"

"Oui, nous avons une équipe assez forte pour le faire. Je suis sûr de cela", a justement déclaré Ilkay Gundogan à la presse britannique après la victoire 2-0 des siens contre , samedi. "Nous sommes déjà au stade des demi-finales de la FA Cup, un match de plus à gagner, puis nous aurons une chance de remporter la finale. Et ensuite, nous verrons quels matchs il restera", a ensuite ajouté l'Allemand, entre confiance, ambition et détermination.

L'article continue ci-dessous

"Je ne pense pas qu'un seul joueur jouera tous les matches. C'est bien quand nous pouvons avoir un peu de repos, car nous voulons toujours jouer, mais ce n'est pas possible", a aussi déclaré l'ancien joueur du , conscient de la profondeur de banc dont dispose son entraîneur Pep Guardiola. Un effectif pléthorique qui ne sera pas de trop pour tenir la dragée haute lors d'un mois d'avril particulièrement chargé avec huit rencontres au programme, dont la demi-finale de la FA Cup contre et surtout le quart de finale de la face aux Spurs de .

"Le plus important, c'est d'avoir le désir de remporter chaque match. Et samedi était un bon début. Je pense que cette saison peut être une grande saison, même si j'avais le même sentiment l'année dernière et que nous avons connu des difficultés dans quelques compétitions (...) Mais tant que nous avons la possibilité de participer à toutes les compétitions, je sens que je veux gagner, gagner, gagner et recommencer", a terminé le milieu de terrain. Les adversaires sont prévenus.