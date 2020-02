Malcom : "Messi couvre certains problèmes du FC Barcelone"

Le Brésilien a eu du mal à avoir un impact pendant son séjour au Camp Nou, mais il n'a aucun regret ni inquiétude quant à l'avenir immédiat du club.

Champion d' en titre, le dépend énormément de Lionel Messi. Sous l'ère Valverde, le Barça a peu convaincu dans le jeu mais a continué de remporter des trophées. Passé par le club catalan entre 2018 et 2019, Malcom a été barré par la concurrence au Barça mais n'en garde pas un mauvais souvenir. En revanche, l'ailier brésilien a avoué dans une interview accordée à Marca que Lionel Messi est l'arbre qui cache la forêt au Barça lorsqu'il lui a été demandé si l'Argentin cachait les problèmes du club cette saison.

"Messi cache les problèmes du Barça ? Oui, certains joueurs couvrent les problèmes, oui. Mais il n'y a pas que Lionel Mesi, il y a Suárez, Griezmann, Rakitić, De Jong, Artur, Vidal... Beaucoup d'autres joueurs aussi. Ce n'est pas seulement Leo, c'est tout le groupe. Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, parfois il fait des choses folles et aide beaucoup le Barça. C'est pourquoi parfois, quand ils parlent du Barça, ils parlent Leo. C'est normal, pour tout ce qu'il fait", a indiqué l'attaquant du Zenit.

"Je suis parti du Barça la tête haute"

"Le FC Barcelone a de grands joueurs. Ils peuvent être calmes parce que celui qui joue est un bon joueur et il n'y a que de grands joueurs là-bas. À Barcelone, les joueurs entrent, les joueurs partent et les joueurs restent. Ça n'a pas d'importance. Barcelone ne change pas grand-chose, le système ne change pas grand-chose, ce sera toujours un super club", a ajouté l'ailier brésilien qui n'a disputé qu'une seule saison au Barça.

"Incompris ? Non, jamais. Je suis parti la tête haute du FC Barcelone. Je voulais simplement jouer au football. Tous les joueurs professionnels veulent jouer, et le Zénith me voulait, m’offrait cette possibilité et j’ai dit oui. Je suis parti un peu triste, mais je savais que j’avais exaucé mon rêve. J’ai joué la , j’ai marqué, j’ai marqué contre le lors du Clásico. Je suis parti la tête haute, parce que j’ai fait du bon boulot", a conclu Malcom.

L'ailier brésilien a noté la différence d'approche du football dans les différents pays où il a joué : "Au , les gens aiment le football. En , les gens commencent à le comprendre. En Espagne, les fans aiment aussi le football. En , après la , les gens aiment le football. Ça me plaît. Quand je suis au stade, les gens sont à fond. Je me sens parfois comme au Brésil sur la manière dont les gens crient et chantent. Je savais déjà que venir au Zénith était un peu compliqué car il y a plus de pression avec les fans et les gens aiment beaucoup le football".