Barça, Rakitic : "Bien sûr que j'aimerais jouer avec Cristiano Ronaldo"

Le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic, annoncé partant du Barça, a déclaré qu'il aimerait jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo.

La est l'un des clubs qui ont fait l'objet de rumeurs persistantes concernant une arrivée éventuelle d'Ivan Rakitic et ce dernier a clairement indiqué qu'il ne serait pas contre le fait d'évoluer avec Cristiano Ronaldo.

"Bien sûr que j'aimerais", a déclaré Rakitic à brfootball lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait jouer avec Cr7.

"Il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. On aime le regarder jouer et il est bon avec la Juventus."

Rakitic a pu jouer aux côtés de Lionel Messi au cours des six dernières saisons et, selon lui, l'Argentin est le plus grand joueur à avoir jamais pratiqué le football. "C'est incroyable de jouer avec lui - il est spécial", a déclaré Rakitic à propos du capitaine de Barcelone.

"Il y a eu de grands joueurs à chaque époque, mais je suis sûr qu'il a été le meilleur au cours des 15 dernières années. À mon avis, je pense qu'il est le meilleur de tous les temps. Être avec lui pendant six ans a été incroyable."

Rakitic aimerait aussi jouer avec Neymar... "J'aimerais l'avoir dans mon équipe, c'est clair", a déclaré le Croate. "Il devrait décider de ce qui lui convient le mieux. C'est un bon ami et je veux le voir heureux."