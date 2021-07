Maignan veut faire oublier Donnarumma

Le nouveau gardien de l’AC Milan a la ferme intention de combler le vide laissé par son prédécesseur Gianluigi Donnarumma.

Le gardien français Mike Maignan a une lourde responsabilité sur ses épaules. Transféré à l’AC Milan cet été, il doit assurer la relève suite au départ de l'excellent Gianluigi Donnarumma au PSG. Un challenge de taille, mais qui ne lui fait absolument pas peur. Au contraire, il est gonflé à bloc pour réussir ce pari et devenir ainsi indiscutable à son tour chez les Rossonerri.

« Donnarumma a apporté une grande contribution aux résultats positifs de Milan. Je commence maintenant mon histoire, je vais travailler très dur pour faire de même », a lâché l’ancien lillois lors de sa conférence de presse de présentation ce vendredi. Une ambition qui va de pair avec celle de son club.

« Je suis à Milan pour apprendre »

Maignan est reconnaissant pour la chance qu’il lui a offerte d’évoluer pour les septuples champions d’Europe. Mais, tout en remerciant les dirigeants lombards, il insiste sur le fait qu’il mérite ce tremplin dans sa carrière : « J'ai été très heureux lorsque Maldini et Massara m'ont appelé, c'était une grande émotion. Je terminais une excellente saison, mais je leur ai immédiatement dit que j'étais prêt à venir à Milan. »

Le gardien remplaçant des Bleus se sait très attendu et qu’il n’y a pas le droit à l’erreur dans un club tel que l’AC Milan. La pression est importante et il s’en nourrit : « Ma force est l’aspect mental, je suis toujours très concentré. Je suis là pour m’améliorer sur tous les points, et chaque jour j’essayerai de le faire. Il y a une différence entre l’école française et l’école italienne des gardiens de but. Mais je suis prêt à travailler et apprendre, je suis là pour ça. »

Enfin, Maignan s’est exprimé sur ses premiers pas en Italie et la façon dont il a été accueilli : « Dès mon arrivée, j’ai tout de suite ressenti une super ambiance, j’ai été très bien reçu. On travaille très dur ici. Milan est un très grand club. »