Mahrez dévoile ses favoris pour le titre de Premier League

L'attaquant s'attend à une course au titre difficile au cours de la saison 2021/22 mais pense que son équipe est prête.

La star de Manchester City, Riyad Mahrez, pense qu'Arsenal et Tottenham feront partie des équipes en lice pour le titre de Premier League.

L'attaquant algérien a joué un rôle essentiel pour diriger les Citizens vers le titre la saison dernière, mais s'attend à une campagne encore plus difficile cette fois-ci.

"Un être humain normal devient toujours complaisant lorsque vous commencez à gagner des choses", a déclaré Mahrez, cité par le ManchesterEveningNews.

"C'est la nature humaine. Nous sommes ici parce que le club nous a choisis - ils pensent que nous avons la bonne mentalité. Le manager nous pousse tous les jours, chaque saison. Il ne prend jamais les choses à la légère.

"Chaque saison, ils disent que ça va être de plus en plus serré et cette saison ça semble être le cas. Cette saison sera difficile, Chelsea est très bon - Liverpool, [Manchester] United, Arsenal, Tottenham, Leicester aussi. Nous sommes prêt."

Mahrez faisait également partie de l'équipe qui est tombée face à Chelsea lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Le Fennec pense que son club méritait de remporter le trophée et a expliqué comment la défaite a eu un impact sur l'équipe.

"Nous allons prendre plus de confiance en Europe. Nous avons montré à quel point nous avons été bons [la saison dernière] mais ce n'est pas une garantie pour cette année", a poursuivi Mahrez.

"Nous méritions de gagner. Avec l'équipe que nous avons et le football que nous jouions, nous ne méritions pas de perdre. Je pense que personne n'a parlé après. Tout le monde était très triste. C'était difficile de parler de quoi que ce soit."