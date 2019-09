Sylvinho avant Lyon-Zenith : "Emmener les supporters avec nous !"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais aborde la Ligue des champions avec une grande détermination.

Après un début de saison parfait, l'Olympique Lyonnais cale. Le club rhodanien reste sur 3 matches sans victoire en . Une série forcément préoccupante au moment de débuter la campagne de avec le match contre le Zénith Saint-Petersbourg, ce mardi (18h55).

"Je n'ai pas envie que l'on mette trop de pression sur l'équipe", a prévenu Sylvinho en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. "C'est une compétition magnifique à jouer, on a très envie qu'elle débute et on est dans un groupe difficile où toutes les équipes peuvent se qualifier. C'est un match très important pour nous".

"Cela laisse un goût très amer dans la bouche, pour les joueurs, pour moi, pour tout le monde... On a eu du mal à digérer à la fois le résultat et ce qui s'est passé en deuxième période, mais ça se corrige en travaillant. Il faudra se méfier du Zénith, parce que c'est une équipe qui opère des transitions très rapides".

"Il faut que l'on puisse emmener les supporters avec nous", a continué Sylvinho, soulignant que le résultat et la constance dans le contenu sont les deux éléments qui ont manqué ces dernières semaines. "On va tenter de trouver un équilibre", a-t-il conclu.

Pour rappel, l'Olympique Lyonnais compte également le et le Lisbonne dans son groupe.