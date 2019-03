Lyon : Jean-Michel Aulas n'exclut pas une vente de Ndombele au PSG

Interrogé sur une possible vente d'un joueur au Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas n'a absolument pas fermé la porte.

Si l'Olympique Lyonnais avait pris l'habitude d'acheter "français" durant sa période de domination, le de l'ère qatarie effectue davantage ses emplettes à l'étranger.

Plusieurs joueurs évoluant en présentent pourtant les caractéristiques pour intégrer l'effectif du club de la capitale. Jean-Michel Aulas a été interrogé ce mercredi sur la possibilité de vendre un élément de l'effectif lyonnais au PSG, et le président de l'OL n'y est pas allé par quatre chemins.

"Sans aucun problème", a-t-il lancé dans des propos accordés au magazine financier Le Revenu. "J'en serais même fier. Si le PSG veut acheter Tanguy Ndombele, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de querelle malsaine avec les dirigeants du PSG. Nasser al-Khelaïfi est un homme loyal et brillant que j'admire".

Des propos qui devraient apaiser les tensions entretenues entre les deux clubs par certains médias suite aux sorties du président lyonnais sur le projet du Paris Saint-Germain et la puissance de l'état du .

Pour rappel, Tanguy Ndombele a été recruté par l'OL à l'été 2017 en provenance d'Amiens. Il est devenu international français en moins de deux ans, s'imposant comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat de grâce à sa capacité d'élimination, son profil de milieu de terrain "box-to-box" et sa puissance. Il représente l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'OL avec Houssem Aouar, Nabil Fekir et Memphis Depay.