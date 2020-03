Lyon, Guimaraes : "Avoir le respect de Neymar est gratifiant"

Dans les colonnes de L'Equipe, le milieu lyonnais Bruno Guimaraes évoque son récent échange avec Neymar.

Bruno Guimaraes et Neymar s'apprécient et se respectent. Les deux compatriotes brésiliens ont pu échanger lors de la récente victoire du PSG à en demi-finale de .

Et le milieu des Gones a révélé le contenu de cet échange : "Rien de spécial, a confié le Lyonnais à L’Equipe ce dimanche. Pendant le match on a parlé du coup que j’avais reçu, il m’a demandé si tout allait bien, après le match aussi on a un peu discuté. C’est gratifiant de voir un tel respect venant d’un phénomène comme Neymar."

Malgré un gros revers l’élimination de son équipe, Guimaraes gardera un bon souvenir de cette rencontre : "On a des amis en commun, mais c’était la première fois qu’on jouait l’un contre l’autre, dit-il. C’était vraiment super d’affronter un joueur qui a marqué ma jeunesse."