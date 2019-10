Lyon, Genesio « persuadé » que Rudi Garcia va réussir

Bruno Genesio a tenu à encourager son successeur à la tête de l'OL, Rudi Garcia.

Dans un entretien accordé au Progrès, ce jeudi, Bruno Genesio, actuellement en poste en au Beijing Guoan, a évoqué l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

« Je suis persuadé que Rudi va réussir. [...] C'est un grand professionnel », estime ainsi l'ancien boss de .

Des propos bienveillants et certainements bienvenus pour l'ancien coach de l'OM, lequel fait face à la défiance d'une partie des fans du club rhodanien depuis son intronisation, avec notamment une pétition lancée contre lui :

« C'est sidérant. Ça veut dire quoi ? Un supporter doit soutenir l'entraîneur en place. [...] En , trois entraîneurs ont déjà été remerciés. Il y a des réseaux d'influence, de la manipulation, des gens et parmi eux des anciens joueurs qui font beaucoup de mal. », a considéré Genesio.

« Les supporters sont tous sensibles et intelligents. Aujourd'hui, Rudi est avec nous. On est plus forts avec Rudi que sans Rudi. Le passé est le passé. Il a bien défendu son club et on va tirer maintenant le maximum de son esprit de combattant », estimait de son côté le président lyonnais Jean-Michel Aulas mardi lors de la présentation officielle de l'ancien entraîneur de la Roma.

Reste à savoir si ce dernier finira par convaincre les fans de l'OL sur la durée...