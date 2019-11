Depay et Lyon enchainent, Angers rebondit… Le résumé de la soirée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 12e journée de Ligue 1 se sont tenues ce samedi. Elles ont notamment vu Lyon obtenir un succès à l'arraché contre Toulouse.

Lors d’un déplacement à , les Gones étaient proches ce samedi retomber dans leurs travers. Mais, portés par un énorme Memphis Depay, ils l’ont finalement emporté. Ce succès aux tripes des Lyonnais a été le principal fait notable de cette soirée de . Contre respectivement Brest et , Amiens et Angers ont aussi assuré le plein de points. Metz était proche de l’emporter contre , mais a dû au final se contenter d’un point. Enfin, la rencontre entre Nîmes et Montpellier a été reportée à cause d’intempéries.

Au Stadium, avant de remporter la mise, les Rhodaniens ont dû courir derrière le score à deux reprises, à cause des réalisations de Yaya Sanogo et d’Anthony Lopes contre son camp. Cependant, pour une fois, ces retards au tableau d’affichage ne concordaient pas avec ce qui passait sur le terrain. L’équipe de Rudi Garcia s’est montrée conquérante, et elle ne s’est fait surprendre sur les rares incursions toulousaines dans la surface. Le deuxième but a même été la conséquence d’une mésentente entre Jason Denayer et Anthony Lopes. Ce dernier commence d’ailleurs à multiplier les bévues.

Il n’y a pas si longtemps, l’OL aurait baissé les bras face aux évènements contraires. Mais, cette fois, l’équipe a réagi, et c’est la preuve qu’elle se porte mieux. Memphis Depay a signé la première égalisation à la 26e, puis Moussa Dembélé a marqué le deuxième au milieu du second acte. On pensait les deux formations parties pour se quitter sur un nul, mais Depay a surgi au milieu de la nuit pour offrir la victoire à son équipe. A la toute dernière minute du temps additionnel, l’attaquant néerlandais a tricoté à l’entrée de la surface avant de trouver la faille sur une frappe à ras de terre. Un but qui fait gagner six places au classement à .

Angers nouveau dauphin du PSG

Sans succès depuis cinq matches, Angers a repris du poil de la bête en prenant le meilleur sur Stasbourg. L’équipe de Stéphane Moulin n’a eu besoin que d’un but pour assurer la victoire. Il a été l’œuvre de Stéphane Bahoken sur pénalty en tout début de rencontre. En gagnant, les Angévins s’installent comme les nouveaux dauphins du PSG.

Amiens a aussi obtenu un pénalty en début de partie contre Brest. Les Picards ne l’ont pas transformé. Mais, cela ne les a pas empêchés d’assurer la victoire. Le Colombien Juan Otero a marqué l’unique but de la partie. Au Stade Saint-Symphorien de Metz, les spectateurs ont vu les filets trembler plus souvent puisqu’il y a eu quatre buts inscrits. Cependant, ils auraient aimé en voir deux de moins. Leur équipe menait 2-0 et tenait une victoire plus que précieuse en vue du maintien. Mais, un relâchement collectif en fin de match lui a été fatal. Andy Delort (72e) et Solomon Sambia (78e) ont puni les Grenats pour leur manque de prudence, et offert le point de parité aux Pailladins.