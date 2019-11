Un OM chanceux domine le LOSC

Grâce à deux réalisations chanceuses, l’OM a renoué avec la victoire en Ligue 1 aux dépens du LOSC.

C’était le match à gagner à tout prix pour éviter de s’enliser dans la crise et l’ l’a fait. Dans son fief du Vélodrome, et sans vraiment livrer une prestation convaincante, l’équipe phocéenne a réussi à prendre le dessus sur le LOSC. Une victoire rendue possible par les piteuses erreurs défensives des Dogues.

Depuis le début de la saison, déçoit l’extérieur. Et cette constante s’est encore confirmée ce samedi, même face à un Marseille petit bras. Les Nordistes n’ont pas su surfer sur leur brillant succès de la semaine dernière contre (3-0), et ils sont retombés dans leurs travers, en particulier sur le plan défensif. Les deux buts des locaux, ce sont eux qui les ont offerts.

2018 - Marseille est la 1ère équipe à remporter un match de après avoir inscrit plus de buts (2) que cadré de frappes (1) depuis face à Angers le 19 mai 2018. Baraka. @OM_Officiel pic.twitter.com/9aDBPmdHY0 — OptaJean (@OptaJean) November 2, 2019

Au retour des vestiaires, et après une première période très pauvre en terme de spectacle et durant lequel on s’est grandement ennuyé, une sortie aérienne manquée de Mike Maignan a débouché sur l’ouverture du score signée Morgan Sanson, suite à une remise de Boubacar Kamara (49e, 1-0). Un premier cadeau qui fut suivi par un second une demi-heure plus tard. Cette fois, c’est Gabriel qui a malencontreusement dévié le cuir dans ses propres filets suite à une partie de billard dans la surface nordiste (79e, 2-0).

L'article continue ci-dessous

Le réveil tardif des Lillois

Après ce deuxième coup de butoir, le LOSC a eu le mérite de se réveiller. Cela lui a permis de réduire la marque par l’intermédiaire de Soumaoro, buteur de la tête sur un corner de Yazici. Il restait une dizaine de minutes à jouer et on croyait les hommes de Galtier capables d’arracher le nul. Mais, les Marseillais ont bien résisté. La victoire du soir était trop flatteuse pour la laisser échapper sur le fil.

Au final, et alors qu’on le croyait au plus mal, l’OM l’a emporté et en gagnant il déloge Lille du podium du classement. Alors qu’ils étaient en plein doute, les Phocéens se retrouvent totalement relancés dans la course à la Ligue des Champions. Lille, pour sa part, cale et confirme la difficulté qu’il a à se montrer régulier cette saison.