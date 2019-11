Nîmes-Rennes reporté

Le match entre Nimes et Rennes, qui devait se jouer ce samedi, n’a pu avoir lieu en raison d’une forte pluie.

La 12e journée de a été amputée ce samedi d’un match, celui entre Nîmes et Rennes. La région gardoise a été touchée par des intempéries et l’arbitre a jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour la tenue de cette partie.

« On a fait différents tests aux quatre coins du terrain avec mes collègues, le rebond du ballon n'était pas possible et la sécurité des joueurs - qui est une priorité - ne pouvait pas être garantie », a fait savoir l’arbitre Willy Delajod.

[#NOSRFC]



🚨 En raison de la pluie qui ne cesse de s’abattre sur Nîmes, le match entre le @nimesolympique et le #StadeRennais F.C. est reporté. Terrain non praticable.



La date et l’heure du report ne sont pas connues.



---#AllezRennes #ToutDonner 💪🔴⚫️ pic.twitter.com/1S1Hso22uO — F.C. (@staderennais) November 2, 2019

La pluie s’est accentuée dans la soirée, et c’est ce qui a fait que la pelouse du Stade des Costières a été gorgée d’eau. Les employés du club se sont mobilisés pour tenter de drainer l'eau, mais cela n’a pas suffi. L’état du terrain ne s’est pas beaucoup amélioré. A 19 h 58 quand le speaker du stade a confirmé le report de la rencontre.

L'article continue ci-dessous

La nouvelle date de cette rencontre entre Crocos et Bretons n’a pas encore été choisie. "La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre", a confirmé la Ligue.