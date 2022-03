Lukaku : « Devancer Ronaldo pour un trophée, ça n’arrive pas tous les jours »

L'ex-attaquant de l'Inter a été élu par ses pairs comme le meilleur joueur de club en Italie l'année dernière.

Romelu Lukaku a réagi au fait d'avoir devancé Cristiano Ronaldo pour le titre de Joueur de l'année 2020-21 en Serie A, qui a été déterminé par les votes des joueurs. L’avant-centre, qui a marqué 24 buts en Serie A pour l'Inter lors de la la dernière campagne avant de rejoindre Chelsea, a déclaré que c'est un accomplissement dont il est fier car il "n'arrive pas tous les jours".

Lukaku a également déclaré qu'être dans le même championnat que Ronaldo l'a poussé à devenir un meilleur joueur. "Le club [Inter] nous a toujours soutenus, tout comme les fans que je tiens à remercier", a déclaré Lukaku à l'AIC.

« Cristiano Ronaldo m’a amené à un niveau différent »

"Être devant Cristiano Ronaldo est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Pour moi, il est l'un des trois meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il m'a aussi amené à un niveau différent parce qu'il fait de grandes choses », a-t-il ajouté.

Le Belge figure également dans l’équipe-type de la Serie A. "Je suis vraiment heureux d'être inclus dans le top XI de la Serie A pour la saison dernière, a-t-il confié. Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi et l'équipe qui m'a beaucoup aidé, l'entraîneur et son staff. C'est la réussite de l'équipe et c'est un honneur d'être dans le top XI. C'était mon rêve quand j'étais enfant de jouer en Serie A et j'ai fait tout ce que je pouvais pour y arriver. Je suis satisfait d'y être parvenu ».

« C'est un honneur d'avoir été nommé meilleur joueur de la saison. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu réaliser sans l'aide de l'équipe. Ils m'ont aidé à réaliser de grandes choses. Nous avons gagné ensemble en nous améliorant beaucoup. Tout le monde s'est développé et l'entraîneur était toujours proche de nous. Cette récompense me donne beaucoup de confiance pour l'avenir », a ajouté l’ex-Nerazzurro.

Lukaku a été prolifique dans tous les aspects de son jeu lors de sa dernière saison en Italie, ajoutant 11 passes décisives à son total de 24 buts. Son rendement a permis à l'Inter de remporter le titre avec 12 points d'avance.

Depuis, cependant, il a eu du mal à s'adapter à Chelsea et s'est récemment retrouvé écarté de l’équipe de départ de Thomas Tuchel. Cela dit, il a encore le temps de s'adapter et de justifier l’investissement qu’a fait sur lui le club londonien.