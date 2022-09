Luka Modric révèle le secret de sa longévité

Le milieu de terrain croate, Luka Modric, a révélé ce qui lui permet de durer aussi longtemps au plus haut niveau.

Le chevronné milieu du Real Madrid, Luka Modric, a fêté son 37e anniversaire cette semaine.

L’ancien Ballon d’Or a analysé le bon début de saison de son équipe et a parlé de l’excellente forme qu’il affiche. Une forme qui bluffe tous les observateurs.

Modric ne « vit que pour le football »

Il a déclaré : « On me demande toujours quel est mon secret, mais je ne sais pas quoi vous dire. C'est quelque chose de naturel. Je vis pour et à cause du football presque 24 heures par jour. Je pense que c'est très important ».

« J'aime ce que je fais et je profite pleinement de mon métier, a poursuivi le Croate. On ne sait jamais combien de temps on peut tenir à ce niveau et dans ce club, qui exige tant. J'essaie simplement de profiter des séances d'entraînement et des matchs. Tout cela aide à être en bonne forme en vieillissant ».

« Je suis vraiment reconnaissant parce que Dieu m'a donné un talent, mais il faut encore travailler dur et s'engager pleinement dans ce que l'on fait, dans son métier. Le talent sans travail acharné ne signifie pas grand-chose. Vous devez travailler dur pour réussir dans votre profession et bien le faire », a conclu Modric.