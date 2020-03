Luka Jovic (Real Madrid) visé par Naples ?

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier, Luka Jovic susciterait l'intérêt du Napoli.

Recruté à l' l'été dernier, Luka Jovic était attendu comme l'une des attractions principales de la saison de . Malheureusement pour lui et le , le Serbe ne s'est jamais acclimaté à sa nouvelle équipe, et ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur Zinédine Zidane.

Le Real Madrid prêt à brader son élément ?

En manque de confiance au sein de la Maison Blanche, Luka Jovic pourrait quitter le navire dès cet été, et tenter de se relancer. Malgré sa période de moins bien, les courtisans restent nombreux pour enrôler celui qui faisait des ravages en ainsi qu'en , avec Francfort.

En ce sens, et selon les informations de Football, le Napoli serait intéressé pour s'attacher ses services. Malgré son maigre temps de jeu (seulement six titularisations cette saison), Luka Jovic demeure toutefois une piste onéreuse pour les Italiens. À en croire la Gazzetta, un montant de 40 millions d'euros pourrait suffire à convaincre la direction espagnole de céder son élément. Soit vingt de moins que le prix dépensé par le Real l'an passé. Une affaire à saisir ?